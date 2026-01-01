नए साल के जश्न के बीच MP के मंदसौर में गोलीकांड, तीन की मौके पर मौत, वजह ये तो नहीं?

संक्षेप: व्यपारिक लेन-देन को लेकर हुई फायरिंग की घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सराफा व्यापारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और विकास सोनी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

नए साल के जश्न के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में देर रात हुए गोलीकांड में तीन लोगों की मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंच गया जहां उन्हें घटनास्थल से एक बंदूक और एक चाकू मिला है। पुलिस ने कुछ CCTV भी जप्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस व्यापारिक लेन-देन और आपसी रंजिश सहित सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है पूरी घटना? मंदसौर शहर के गोल चौराहा क्षेत्र में 31 दिसंबर जहां एक और नए साल का जश्न चल रहा था और इसी बीच शहर के व्यस्ततम इलाके में गोलीकांड की घटना से पूरा शहर दहल उठा। बताया गया है कि व्यपारिक लेन-देन को लेकर हुई फायरिंग की घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सराफा व्यापारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और विकास सोनी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही एसपी विनोद कुमार मीणा, एडिशनल एसपी टीएस बघेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।

गोली चली,चाकू से भी हमला पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दिलीप जैन छिंगावत व्यापारियों का सोना लेकर जेवर बनाने का काम करते थे। मंदसौर और आसपास के कई व्यापारियों का कई किलो सोना उनके पास होने की जानकारी सामने आई है। बुधवार रात विकास सोनी निम्बाहेड़ा का सराफा व्यापारी था और सराफा बाजार में 'अपना ज्वेलर्स' नाम से दुकान संचालित करता था, व्यापारिक लेन-देन को लेकर दिलीप जैन से विवाद करने मंदसौर पहुंचा था। उस समय घर में दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा जैन मौजूद थे, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और झूमाझटकी हुई। बीच-बचाव करने रेखा जैन आगे आईं ओर उस दौरान सम्भवतःविकास ने दिलीप पर फायर किया और रेखा पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद विकास ने खुद को भी गोली मार ली।

हर एंगल से जांच एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि मंदसोर शहर में रात करीब साढ़े आठ बजे घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके से एक पिस्टल और एक चाकू जब्त किए गए हैं। तीनों शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी कब्जे में ले ली है। घटना की असल वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना के पीछे संभवतः ज्वैलर्स का कोई बड़ा लेन-देन बताया जा रहा है। सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।