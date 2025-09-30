mp mandsaur bjp leader dirty act with women inside bathroom allegations on him accused releases video ran away बाथरूम में अश्लील हरकत! मंदसौर के BJP नेता पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp mandsaur bjp leader dirty act with women inside bathroom allegations on him accused releases video ran away

बाथरूम में अश्लील हरकत! मंदसौर के BJP नेता पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सोमवार को भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जनपद सदस्य प्रतिनिधि भगवती लाल सुरावत के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि गांव की महिला ने उन पर बाथरूम में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौरTue, 30 Sep 2025 12:34 PM
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भाजपा नेता पर बाथरूम में घुसकर अश्लील हरके करने का आरोप है। पीड़ित महिला ने मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद मीना से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। महिला की शिकायत पर सोमवार को सीतामऊ थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई देते हुए इसे झूठ और निराधार भी बता रहा है। बीजेपी नेता ने वीडियो में कहा कि यह जमीन विवाद का मामला है और भटकने के लिए झूठी शिकायत की गई है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी इसे झूठ करार देते हुए मामले के जांच की बात कही है।

वहीं आरोपित भाजपा नेता ने मामला दर्ज होने के बाद एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और जमीन विवाद से जुड़ा षड्यंत्र बताया। कहा कि जमीन विवाद को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और महिला झूठे आरोप लगा रही है।

मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने इतना ही कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है,और महिला ने झूठा मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति का मामले को लेकर कहना है कि महिला की शिकायत पर भगवती लाल सुरावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है,और आगे जांच की जा रही है। वहीं एसपी ने मामले में कहा की मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

