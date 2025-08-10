MP Man Suicide in Harda inhailing LPG Gas Police Suspect Debt For Online Gaming मुंह में दबाया LPG सिलेंडर का पाइप और कर ली आत्महत्या, MP में शख्स की दर्दनाक मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Man Suicide in Harda inhailing LPG Gas Police Suspect Debt For Online Gaming

मुंह में दबाया LPG सिलेंडर का पाइप और कर ली आत्महत्या, MP में शख्स की दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने किराए के घर में एलपीजी गैस इनहेल कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी था। वह हरदा स्थित किराए के घर में रहता था। यहीं उसने आत्महत्या की।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरदाSun, 10 Aug 2025 09:16 PM
share Share
Follow Us on
मुंह में दबाया LPG सिलेंडर का पाइप और कर ली आत्महत्या, MP में शख्स की दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने किराए के घर में एलपीजी गैस इनहेल कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी था। वह हरदा स्थित किराए के घर में रहता था। यहीं उसने आत्महत्या की।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शक है कि वह ऑनलाइन गेमिंग की वजह से भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मृतक की पहचान लक्ष्मीनारायण केवट के तौर पर हुई है। उसका शव रात करीब साढ़े नौ बजे मिला। उसके पास एक घरेलू सिलेंडर रखा था। उसका रेगुलेटर खुला हुआ और रबर का पाइप मुंह में दबा हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि गैस के तेज असर से उसका शरीर अकड़ गया था। हालांकि उसके पास से कोई सुसाइ़ड नोट नहीं मिला है।

लक्ष्मीनारायण केवट भोपाल का रहने वाला था लेकिन पिछले तीन साल से उसकी पोस्टिंग हरदा में थी। इससे पहले 2021 में वह सिहोर में था। वह हरदा में अपनी पत्नी और पांच साल की बेटी के साथ रहता था। घटना के वक्त पत्नी मायके गई हुई थी। उसके बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि केवट लाखों रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था और लेनदारों उसे परेशान कर रहे थे। ऑफिस के लोगों ने बताया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|