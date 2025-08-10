मुंह में दबाया LPG सिलेंडर का पाइप और कर ली आत्महत्या, MP में शख्स की दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने किराए के घर में एलपीजी गैस इनहेल कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी था। वह हरदा स्थित किराए के घर में रहता था। यहीं उसने आत्महत्या की।

मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने किराए के घर में एलपीजी गैस इनहेल कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी था। वह हरदा स्थित किराए के घर में रहता था। यहीं उसने आत्महत्या की।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शक है कि वह ऑनलाइन गेमिंग की वजह से भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मृतक की पहचान लक्ष्मीनारायण केवट के तौर पर हुई है। उसका शव रात करीब साढ़े नौ बजे मिला। उसके पास एक घरेलू सिलेंडर रखा था। उसका रेगुलेटर खुला हुआ और रबर का पाइप मुंह में दबा हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि गैस के तेज असर से उसका शरीर अकड़ गया था। हालांकि उसके पास से कोई सुसाइ़ड नोट नहीं मिला है।