Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Man Send HI To Neighbour Lady On Instagram Reached Hospital
इंस्टाग्राम पर पड़ोसन को Hi भेजना पड़ा भारी, अस्पताल पहुंच गया शख्स

इंस्टाग्राम पर पड़ोसन को Hi भेजना पड़ा भारी, अस्पताल पहुंच गया शख्स

संक्षेप: सोशल मीडिया के ज़माने में एक साधारण Hii मैसेज ने मध्य प्रदेश के खंडवा के एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया। इंस्टाग्राम पर पड़ोसी महिला को Hii वाला अभिवादन भेजना युवक दिनेश को इतना महंगा पड़ा कि उसे अस्पताल तक पहुंचना पड़ा।

Mon, 10 Nov 2025 06:34 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया के ज़माने में एक साधारण Hii मैसेज ने मध्य प्रदेश के खंडवा के एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया। इंस्टाग्राम पर पड़ोसी महिला को Hii वाला अभिवादन भेजना युवक दिनेश को इतना महंगा पड़ा कि उसे अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। यह सनसनीखेज मामला खंडवा के मोघट रोड थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर खैगांव का है। रविवार को हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। घटना के बाद घायल युवक दिनेश पाल को मोघट पुलिस ने हमलावरों के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ-पैर में फ्रैक्चर और सिर पर सात टांके आने की पुष्टि की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घायल दिनेश ने बताया कि रविवार को छुट्टी होने की वजह से वह घर पर था। इसी दौरान उसकी पड़ोसी महिला ने इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो किया। दिनेश के मुताबिक, महिला उसकी सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों को अक्सर लाइक भी करती थी। ऐसे में उसने भी फॉलो बैक करते हुए केवल एक “Hii” का संदेश भेजा। दिनेश का कहना है कि यह संदेश भेजने के कुछ समय बाद वह खेत पर काम करने चला गया। कुछ देर बाद अचानक महिला के परिवारजन और उसके कुछ साथी ढूंढ़ते हुए खेत पर पहुंचे और बिना कोई बात सुने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।

खेत में युवक के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही मोघट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल दिनेश को हमलावरों के कब्जे से मुक्त कराया और तुरंत जिला अस्पताल भेजा। मोघट थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने युवक पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं।

थाना प्रभारी मोघट रोड ने बताया कि इस मामले में आरोपी सूरज और उसके चार साथियों के खिलाफ BNS की धारा 296, 115, 351, 506, के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पहचान में आ गए हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि कोई भी व्यक्ति साधारण बातचीत को हिंसा का कारण न बनाए। खंडवा जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ कलमे के अनुसार, घायल दिनेश को शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। हाथ-पैर में फ्रैक्चर और सिर में सात टांके लगाए गए हैं। फिलहाल युवक की हालत स्थिर है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक आराम की सलाह दी गई है।

मोघट पुलिस दिनेश की पिटाई के मामले में अब आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है लेकिन इस मामले में सूरज ने भी दिनेश के खिलाफ उसकी पत्नी को मैसेज भेजने के साथ-साथ अन्य तरह से परेशान करने की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|