IV की ड्रिप की बोतल पकड़े बाजार में घूमता नजर आया मरीज, वीडियो पर बवाल

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स हाथ में आईवी (IV) ड्रिप लगी हुई और सलाइन की बोतल पकड़े एक व्यक्ति बाजार में भटकता हुआ पाया गया।

Fri, 31 Oct 2025 05:54 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स हाथ में आईवी (IV) ड्रिप लगी हुई और सलाइन की बोतल पकड़े एक व्यक्ति बाजार में भटकता हुआ पाया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। यह घटना जिला अस्पताल से एक नवजात शिशु के चोरी होने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज सिरसौद गांव के बाजार से गुजरते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मरीज का इलाज एक झोला छाप डॉक्टर ने किया था, जिसने ड्रिप लगाई और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषिश्वर ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।

उन्होंने कहा, बिना उचित जांच के टिप्पणी करना सही नहीं होगा। यदि यह साबित होता है कि मरीज को इस तरह ड्रिप पर अकेला छोड़ दिया गया था, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

Madhya Pradesh
