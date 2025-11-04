पहले दोस्ती की फिर जन्मदिन पर बुलाकर किया रेप, MP में कर्मचारी ने ऐसे बनाया महिला को शिकार

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक युवती से उसके ही साथ गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। घटना गोविंदपुरी स्थित व्ही स्टार होटल की बताई जा रही है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक युवती से उसके ही साथ गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। घटना गोविंदपुरी स्थित व्ही स्टार होटल की बताई जा रही है। युवती की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी के पास रहने वाली 24 वर्षीय युवती ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह भी एक गारमेंट्स फैक्ट्री में लोअर पैकेजिंग का काम करती है। सिरोल निवासी 24 वर्षीय रोहित माहौर उसी फैक्ट्री में काम करने आया था।दोनों की बातचीत बढ़ी और दोस्ती हो गई।बाद में रोहित ने युवती से अपने प्रेम का इजहार किया, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया।

युवती के अनुसार उसका जन्मदिन था।उस दिन रोहित ने उसे कॉल कर गोविंदपुरी स्थित व्ही स्टार होटल में जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया।जब वह वहां पहुंची तो रोहित ने होटल के कमरे में पहले केक कटवाया, फिर शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सोमवार को रोहित ने फिर उसी होटल में बुलाया, इस बार कमरा नंबर 102 बुक कराया था। यहां भी आरोपी ने शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाए।लगातार दो बार दुष्कर्म की घटना से आहत युवती ने एक महीने पहले नौकरी छोड़ दी।जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने इनकार कर दिया और कहा कि अब जो करना था, वो कर लिया।