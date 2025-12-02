PUBG को लेकर पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर ससुरालवालों को खुद किया फोन; MP में खौफनाक कांड
मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति को पब्जी गेम खेलने के बजाय कुछ काम ढूंढने के लिए कह दिया था। आरोपी की पहचान रंजीत पटेल के तौर पर हुई है।
मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति को पब्जी गेम खेलने के बजाय कुछ काम ढूंढने के लिए कह दिया था। आरोपी की पहचान रंजीत पटेल के तौर पर हुई है। जबकि महिला का नाम नेहा पटेल बताया जा रहाहै। घटना शनिवार रात की है जब रंजीत ने नेहा की तोलिए से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह मौके से भाद गया। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को पब्जी गेम खेलने की लत थी। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि नेहा की हत्या करने के बाद रंजीत ने उसके भाई को फोन किया था और कहा था कि मैंने नेहा को मार डाला है और वह उसे लेकर चले जाएं। इसके बाद नेहा के परिवारवाले वहां पहुंचे और नेहा के शव को देख पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया, शव घर के अंदर मिला, गर्दन पर गला घोंटने के निशान दिखाई दे रहे हैं। पति फरार है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पबजी की लत को लेकर अक्सर विवाद होता था। बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।