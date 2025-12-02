Hindustan Hindi News
PUBG को लेकर पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर ससुरालवालों को खुद किया फोन; MP में खौफनाक कांड

मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति को पब्जी गेम खेलने के बजाय कुछ काम ढूंढने के लिए कह दिया था। आरोपी की पहचान रंजीत पटेल के तौर पर हुई है।

Tue, 2 Dec 2025 07:09 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति को पब्जी गेम खेलने के बजाय कुछ काम ढूंढने के लिए कह दिया था। आरोपी की पहचान रंजीत पटेल के तौर पर हुई है। जबकि महिला का नाम नेहा पटेल बताया जा रहाहै। घटना शनिवार रात की है जब रंजीत ने नेहा की तोलिए से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह मौके से भाद गया। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को पब्जी गेम खेलने की लत थी। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि नेहा की हत्या करने के बाद रंजीत ने उसके भाई को फोन किया था और कहा था कि मैंने नेहा को मार डाला है और वह उसे लेकर चले जाएं। इसके बाद नेहा के परिवारवाले वहां पहुंचे और नेहा के शव को देख पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया, शव घर के अंदर मिला, गर्दन पर गला घोंटने के निशान दिखाई दे रहे हैं। पति फरार है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पबजी की लत को लेकर अक्सर विवाद होता था। बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
