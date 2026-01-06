पहले गर्भवती पत्नी का गला घोंट कर दी हत्या, फिर मायके वालों के सामने…
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र के अमाही ताल गांव में एक पति ने अपनी 26 साल की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। महिला की पहचान रामकुंवर बाई उर्फ रानी के रूप में हुई है, जिसकी हत्या उसके पति नन्नू आदिवासी ने की। परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते नन्नू आदिवासी ने कपड़े से रानी का गला घोंट दिया।
पत्नी की हलचल थमने के बाद नन्नू घबरा गया और उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी। परिवार के लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। पति नन्नू ने मायके वालों के सामने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की।मायके पक्ष ने बताया कि दोनों के बीच पिछले दो-तीन दिनों से विवाद चल रहा था।दंपति की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवाया।
देहात थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवाया।पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, आरोपी की तलाश की जा रही है।
रिपोर्ट- अमित कुमार