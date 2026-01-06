पहले गर्भवती पत्नी का गला घोंट कर दी हत्या, फिर मायके वालों के सामने…

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Man Killed Pregnant Wife then accepted crime in front of family
Jan 06, 2026 09:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र के अमाही ताल गांव में एक पति ने अपनी 26 साल की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। महिला की पहचान रामकुंवर बाई उर्फ रानी के रूप में हुई है, जिसकी हत्या उसके पति नन्नू आदिवासी ने की। परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते नन्नू आदिवासी ने कपड़े से रानी का गला घोंट दिया।

पत्नी की हलचल थमने के बाद नन्नू घबरा गया और उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी। परिवार के लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। पति नन्नू ने मायके वालों के सामने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की।मायके पक्ष ने बताया कि दोनों के बीच पिछले दो-तीन दिनों से विवाद चल रहा था।दंपति की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवाया।

देहात थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवाया।पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, आरोपी की तलाश की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
