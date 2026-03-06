रॉड, हथौड़ा साथ और लगाए बैठा था घात; MP में कैसे सिर कूच खून पी गया दरिंदा
मध्य प्रदेश के दमोह जिले रूहकंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां बहन के पास भाई दूज मनाने जा रहे 16 साल के नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ना सिर्फ नाबालिग की हत्या की बल्कि उसके शव के साथ विचलित कर देने वाली हरकते भी कीं। घटना समन्ना गांव की है। इस पूरी घटना के कुछ भयानक वीडियो भी स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किए हैं, जिससे इलाके में दहशत और भारी आक्रोश का माहौल है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान भरत विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे भाई दूज के लिए पर अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी गुड्डा पटेल ने पीछे से लोहे की रॉड और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। चश्दीदों का दावा है कि हमले के बाद आरोपी ने मृतक के शरीर के साथ जो किया वो और भी भयावह था। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर लड़के के सिर से खून पीने लगा और ऐसा लगा कि वह उसके शरीर से मांस नोचने की कोशिश कर रहा था।
जांच में क्या पता चला
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पास के खेतों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। शुरुआती जांच में पीड़ित और आरोपी के बीच किसी पुराने विवाद की बात सामने नहीं आई है, जिससे यह हमला बिना किसी उकसावे के प्रतीत होता है।
वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग मोटरसाइकिल से अपनी बहन के पास जा रहा था और आरोपी रास्ते में रॉड लिए बैठा था। जैसे ही वह वहां से गुजरा, आरोपी ने पहले सिर में मारकर उसे गिरा दिया। फिर रॉड और हथोड़ी से सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह खेतों की ओर भाग गया था और उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। फिलहाल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भरत को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें