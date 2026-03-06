Hindustan Hindi News
रॉड, हथौड़ा साथ और लगाए बैठा था घात; MP में कैसे सिर कूच खून पी गया दरिंदा

Mar 06, 2026 12:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दमोह
मध्य प्रदेश के दमोह जिले रूहकंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां बहन के पास भाई दूज मनाने जा रहे 16 साल के नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ना सिर्फ नाबालिग की हत्या की बल्कि उसके शव के साथ विचलित कर देने वाली हरकते भी कीं।

मध्य प्रदेश के दमोह जिले रूहकंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां बहन के पास भाई दूज मनाने जा रहे 16 साल के नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ना सिर्फ नाबालिग की हत्या की बल्कि उसके शव के साथ विचलित कर देने वाली हरकते भी कीं। घटना समन्ना गांव की है। इस पूरी घटना के कुछ भयानक वीडियो भी स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किए हैं, जिससे इलाके में दहशत और भारी आक्रोश का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान भरत विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे भाई दूज के लिए पर अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी गुड्डा पटेल ने पीछे से लोहे की रॉड और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। चश्दीदों का दावा है कि हमले के बाद आरोपी ने मृतक के शरीर के साथ जो किया वो और भी भयावह था। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर लड़के के सिर से खून पीने लगा और ऐसा लगा कि वह उसके शरीर से मांस नोचने की कोशिश कर रहा था।

जांच में क्या पता चला

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पास के खेतों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। शुरुआती जांच में पीड़ित और आरोपी के बीच किसी पुराने विवाद की बात सामने नहीं आई है, जिससे यह हमला बिना किसी उकसावे के प्रतीत होता है।

वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग मोटरसाइकिल से अपनी बहन के पास जा रहा था और आरोपी रास्ते में रॉड लिए बैठा था। जैसे ही वह वहां से गुजरा, आरोपी ने पहले सिर में मारकर उसे गिरा दिया। फिर रॉड और हथोड़ी से सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह खेतों की ओर भाग गया था और उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। फिलहाल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भरत को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Madhya Pradesh
