प्रेमिका की हत्या कर शव को आंगन में दफनाया, दो दिन तक कब्र पर सोता रहा आरोपी, MP में खौफनाक वारदात
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को घर के आंगन में दफना दिया।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को घर के आंगन में दफना दिया। इतना ही नहीं, वह उसी जगह पर अगले दो दिन चारपाई लगाकर सोता भी रहा। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता शादीशुदा थी और आरोपी रतिराम राजपूत से उसके अवैध संबंध थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुकाबिक पुलिस ने बताया कि घटना ओरछा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। रतिराम ने अपनी प्रेमिका को रात में घर बुलाया था। दोनों ने साथ में कुछ पल भी बिताए। इसके बाद रतिराम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, रतिराम ने अपने दोस्तों की मदद से आंगन में गड्ढा खोदा, शव को दफनाया। इसके बाद कब्र को मिट्टी और गोबर से ढंक दिया और उसके ऊपर चारपाई रख दी। दोस्तों की पहचान कालीचरण, मुकेश और ज्ञान सिंह के रूप में हुई है।
महिला के घर न लौटने पर उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 अक्टूबर को रतिराम को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर से महिला के शव को बाहर निकाला। हालांकि, अगले ही दिन रतिराम पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे दो पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।
क्यों की हत्या
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला रतिराम पर शादी का दबाव बना रही थी और इसके लिए अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार थी। वहीं, रतिराम इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। परिवारवालों का आरोप है कि महिला की सिर्फ गला दबाकर हत्या नहीं हुई है बल्कि उसे ब्लेड से काटा गया, बिजली का झटका दिया गया औऱ शायद जिंदा ही दफना दिया गया हो।