मैंने बदला ले लिया; होली पर 70 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, MP में खौफनाक कांड
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के ग्राम बिलाव में 70 साल के बुजुर्ग रामसिया यादव की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई।घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के ग्राम बिलाव में 70 साल के बुजुर्ग रामसिया यादव की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई।घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या नशे में की गई वारदात दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है।
पुलिस द्वारा गांव में की गई पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी गोदन यादव मौके से भागते हुए चिल्ला रहा था कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है।वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया।पुलिस दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।
बकरी चराने गए थे बुजुर्ग
पुलिस के अनुसा रामसिया यादव अपने खेत के पास बीहड़ क्षेत्र में बकरी चरा रहे थे।इसी दौरान गोदन यादव अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो जल्द ही विवाद में बदल गई। आरोप है कि गोदन ने रामसिया की कुल्हाड़ी छीन ली और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।गंभीर चोटों के चलते रामसिया यादव की मौके पर ही मौत हो गई।वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।पास के कुएं के पास बैठे लोगों के अनुसार, वह भागते समय बदले की बात कहता हुआ निकला।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।सूचना पर ऊमरी थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की।
15-20 साल पहले हुई थी पिता की हत्या
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गोदन यादव के पिता प्रताप की हत्या करीब 15 से 20 साल पहले हुई थी। उस मामले में ब्रजेश यादव नामक युवक और एक महिला को आरोपी बनाया गया था। बाद में आपसी समझौते के चलते गवाह पलट गए थे, जिससे आरोपियों को राहत मिल गई थी। पुलिस अब इस पुराने मामले से रामसिया यादव की हत्या के संभावित संबंधों की जांच कर रही है।
मृतक के नाती दीपसिंह ने बताया कि उनके दादा की हत्या आरोपी ने शराब के नशे में की है।उन्होंने कहा कि उनके परिवार की आरोपी के परिवार से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और न ही पुराने हत्याकांड से उनका कोई संबंध रहा है।ऊमरी थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी द्वारा बदले की बात कहे जाने के चलते पुराने केस की भी जांच की जा रही है।रामसिया यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें