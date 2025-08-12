आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा... लोको पायलट की सीट पर बैठा सनकी, मचा हड़कंप

एमपी के ग्वालियर स्टेशन पर एक सनकी ने ट्रेन के इंजन में घुसकर लोको पायलट की सीट पर कब्जा किया। उसने लोको पायलट से कहा कि आज ट्रेन वो चलाएगा। शख्स की हरकत की वजह से ट्रेन लेट हो गई। RPF ने हिरासत में लिया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक अजीबोगरीब घटना ने यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को हैरान कर दिया। जब एक शख्स ने ट्रेन के इंजन में घुसकर लोको पायलट की सीट पर कब्जा जमा लिया और ऐलान किया, 'आज ट्रेन मैं चलाउंगा।' इस घटना ने न केवल ट्रेन को आधा घंटे लेट कर दिया, बल्कि यात्रियों की सांसें भी थाम दीं।

इंजन में घुसा 'नया ड्राइवर' ग्वालियर से मुरैना के सुमावली-सबलगढ़ जाने वाली मेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रवाना होने को तैयार थी। तभी अचानक एक युवक इंजन के केबिन में घुस गया और लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। उसने न केवल सीट पर कब्जा किया, बल्कि लोको पायलट से कहा, "आज ट्रेन मैं चलाऊंगा!" लोको पायलट ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस दौरान उसकी हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

यात्रियों में मची अफरातफरी जैसे ही यात्रियों को पता चला कि इंजन में एक अज्ञात व्यक्ति बैठा है, ट्रेन में सवार हजारों यात्रियों में दहशत फैल गई। कुछ यात्री तो घबराहट में ट्रेन से उतर गए। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम मौके पर पहुंची। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद सनकी व्यक्ति को समझा-बुझाकर इंजन से उतारा गया। इस दौरान ट्रेन को रोककर रखा गया, जिससे यह आधा घंटे देरी से रवाना हुई। RPF ने युवक को हिरासत में ले लिया और उसकी मानसिक स्थिति की जांच शुरू कर दी।

वायरल वीडियो ने बढ़ाया ड्रामा घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें युवक को लोको पायलट से बहस करते और सीट पर डटे रहते देखा जा सकता है। वीडियो में लोको पायलट उसे शांत करने की कोशिश करता दिख रहा है। यह वीडियो न केवल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना, बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहस छेड़ दी।