Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP man booked over WhatsApp claim that beef consumption essential to being Hindu High Court refuses relief
हिंदू होने के लिए गाय का मांस खाना जरूरी, वाट्सऐप पर शख्स ने भेजा था मैसेज; MP हाई कोर्ट ने क्या कहा

हिंदू होने के लिए गाय का मांस खाना जरूरी, वाट्सऐप पर शख्स ने भेजा था मैसेज; MP हाई कोर्ट ने क्या कहा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुद्ध प्रकाश बौद्ध नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज एक मामले को रद्द करने से मना कर दिया है। इस शख्स पर वाट्सऐप पर एक मैसेज फैलाने का आरोप है, जिसमें दावा किया गया था कि गाय का मांस खाना एक अच्छा हिंदू होने के लिए जरूरी है।

Mon, 1 Dec 2025 10:31 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुद्ध प्रकाश बौद्ध नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज एक मामले को रद्द करने से मना कर दिया है। इस शख्स पर वाट्सऐप पर एक मैसेज फैलाने का आरोप है, जिसमें दावा किया गया था कि गाय का मांस खाना एक अच्छा हिंदू होने के लिए जरूरी है और ब्राह्मण नियमित रूप से इसे खाते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मिलिंद रमेश फाडके ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोपों का है। कोर्ट ने कहा कि यह जांच करना जरूरी है कि पोस्ट की सामग्री केवल शैक्षणिक थी या इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वीकार्य सीमा को पार कर दिया। यह बात पुलिस की पूरी जांच के बाद ही तय होगी। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, आरोपित एफआईआर में निहित आरोपों को जब उनके फेस वैल्यू पर लिया जाता है, तो प्रथम दृष्टया अपराध के तत्वों का पता चलता है।

बुद्ध प्रकाश बौद्ध पर 27 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि वह एक 'बी पी बौद्ध पत्रकार न्यूज़' नाम से एक वाट्सऐप ग्रुप ग्चलाते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मण समुदाय के बारे में अपमानजनक और भ्रामक टिप्पणियों वाला एक मैसेज पोस्ट किया था। शिकायतकर्ता ने कहा, फॉरवर्ड किए गए मैसेज में प्राचीन रीति-रिवाजों से संबंधित दावे शामिल थे, जैसे कि एक अच्छे हिंदू होने के लिए गोमांस खाना जरूरी है, कुछ अवसरों पर बैल की बलि और मांस खाना अनिवार्य है, ब्राह्मण नियमित रूप से गोमांस खाते हैं, और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में कथित तौर पर गायों और बैलों का वध किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए इस पोस्ट ने उनकी और अन्य हिंदू और ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाई है।

बौद्ध ने एफआईआफ रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा (अज्ञात) द्वारा लिखित एक किताब के केवल कुछ अंश ही पोस्ट किए थे। दूसरी ओर, राज्य की ओर से कहा गया कि शिकायत में लगाए गए आऱोपों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि ये भड़काऊ मैसेज जानबूझकर दिए गए जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है और सार्वजनिक शांति भंग कर सकती है। वहीं कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया या उसने सद्भावनापूर्वक अंश पोस्ट किया, इस स्तर पर इसकी जांच नहीं की जा सकती।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|