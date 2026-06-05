नाबालिग पर कुल्हाड़ी से वार, फंदे से लटकाया; MP के शिवपुरी में हैवानियत
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खौफनाक मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग पर उसी के घर में घुसकर कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसे फंदे से लटकाकर मारने की कोशिश भी की गई।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खोड़ चौकी क्षेत्र के चंदावनी गांव में एकतरफा प्यार की सनक ने एक नाबालिग की जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया।आरोप है कि 22 साल के लड़के ने घर में घुसकर पहले 17 साल की नाबालिग पर कुल्हाड़ी से हमला किया, फिर उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर छत से लटका दिया। वारदात का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से नाराज परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी सजा और आर्थिक सहायता की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके पिता को राउंडअप कर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बताया गया है कि शुक्रवार नाबालिग के माता-पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे।नाबालिग घर में अकेली थी।इश बीच धर्मेंद्र उसके घर पहुंच गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए नाबालिग छत पर चढ़ गई।आरोपी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया।आरोप है कि धर्मेंद्र ने नाबालिग के गले में रस्सी का फंदा बांधा और उसे छत से लटका दिया। कुछ देर बाद फंदे सहित उसे नीचे पटक दिया और फरार हो गया।घटना के बाद परिवारवालों में भारी आक्रोश फैल गया। नाबालिग के ताऊ की बहू ने बताया कि उसने पूरी घटना देखी है। आरोपी ने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग को बेरहमी से प्रताड़ित किया।
चक्काजाम, घंटों ठप रहा यातायात
घटना से नाराज नाबालिग के परिजन और ग्रामीणों ने खोड़-सिरसौद मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। परिजन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग पर अड़ गए। करीब दो घंटे तक सड़क पर यातायात ठप रहा। नायब तहसीलदार शुभम गर्ग मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजन से चर्चा कर उनकी मांगों का लिखित आवेदन लिया।
परिजन ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की कार्रवाई, आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है।
नायब तहसीलदार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हुए।घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। पीड़ित पक्ष इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रहा है, जबकि गांव के कई ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी धर्मेंद्र नाबालिग से एकतरफा प्यार करता है। हालांकि, पुलिस ने किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र परिहार और उसके पिता अजब सिंह परिहार को राउंडअप कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घायल नाबालिग का उपचार ग्वालियर में जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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