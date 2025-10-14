100 मीटर हिस्सा गिरा, 30 फीट का गड्ढा; MP में कहां धंस गई इतनी बड़ी सड़क? उठे सवाल

भोपाल ईस्टर्न बाईपास पर बिलखिरिया गांव के पास की यह सड़क, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के अंतर्गत आती है। यह सड़क इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे प्रमुख मार्गों को आपस में जोड़ती है।

मध्य प्रदेश के गांव में धंसी सड़क ने इसके निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए हैं। मण्डीदीप से इटखेड़ी जाने वाले पुल के पास दोपहर हुई इस घटना के बाद सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा गिर गया और लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था।

इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुल की रिटेनिंग वॉल (सहारा देने वाली दीवार) को टूटकर गिरते हुए देखा गया है। इस घटना ने एक दशक पहले बने इस पुल और स्टेट हाईवे की गुणवत्ता पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भोपाल ईस्टर्न बाईपास पर बिलखिरिया गांव के पास की यह सड़क, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के अंतर्गत आती है। यह सड़क इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे प्रमुख मार्गों को आपस में जोड़ती है।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क धंसने के कारणों की जांच के लिए एक टीम बनाई जा रही है। MPRDC (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) की संभागीय प्रबंधक सोनल सिन्हा ने NDTV को बताया, "सड़क का क़रीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिससे 30 फुट गहरा गड्ढा बन गया है। हम इस मामले की जांच के लिए एक टीम बना रहे हैं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि Reinforced Earth (RE) वॉल ढह गई है। जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद ही दुर्घटना का सही कारण पता चल पाएगा।"

यह पुल 2013 में बनाया गया था और निर्माण कंपनी M/s Transtroy Pvt Ltd का टेंडर 2020 में ठेके की शर्तों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक, इस सड़क के रखरखाव के लिए आधिकारिक तौर पर कोई एजेंसी जिम्मेदार नहीं थी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि पुल का निर्माण बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत किया गया था। Transtroy Pvt Ltd का ठेका रद्द होने के बाद, MPRDC ने सीधे तौर पर इसकी देखरेख शुरू कर दी थी और जरूरत पड़ने पर छोटे-मोटे मरम्मत वाले कार्य बाहरी एजेंसियों (Outsourcing) से करवा रहा था।

इंजीनियर अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना ठीक से जल निकासी न होने (improper drainage), संरचनात्मक कमजोरी या निरीक्षण (inspection) की कमी के कारण हुई है। इस मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें MPRDC के प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंता बी.एस. मीणा, महाप्रबंधक मनोज गुप्ता, और महाप्रबंधक आर.एस. चंदेल शामिल हैं।

इस कमेटी को पुल धंसने के सटीक कारण का पता लगाने और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का काम सौंपा गया है। MPRDC के एक प्रवक्ता ने कहा, "अगर जांच रिपोर्ट में लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" क्षतिग्रस्त हिस्से के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यातायात को मोड़ने के लिए सड़क का एक तरफ़ का हिस्सा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मरम्मत का काम और मिट्टी को मज़बूत करने का प्रयास सोमवार देर शाम को शुरू हुआ।