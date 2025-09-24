mp maihar truck rammes cows and one devotee to death he was coming by foot from last 10 years in goddess sharda temple माता के भक्त को मिली दर्दनाक मौत, मैहर में ट्रक का तांडव, 4 गायों को भी कुचल डाला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp maihar truck rammes cows and one devotee to death he was coming by foot from last 10 years in goddess sharda temple

माता के भक्त को मिली दर्दनाक मौत, मैहर में ट्रक का तांडव, 4 गायों को भी कुचल डाला

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मैहरWed, 24 Sep 2025 03:59 PM
एमपी में सतना-चित्रकूट मार्ग पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में पैदल मैहर जा रहे एक श्रद्धालु समेत चार गायों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पशुपतिनाथ धाम के सामने हुआ है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले सड़क पर बैठी गायों को रौंदा और फिर अनियंत्रित होकर श्रद्धालु को अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मारकुंडी निवासी 21 वर्षीय गुलशन द्विवेदी के रूप में हुई है।

यह दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। मृतक के चाचा विनय द्विवेदी ने बताया कि उनका परिवार और गांव के लोग पिछले 10 सालों से हर नवरात्रि पर यूपी के मारकुंडी से मैहर तक पैदल यात्रा करते हैं। इस साल भी 22 सितंबर को करीब 30 लोगों का जत्था मैहर के लिए निकला था। बुधवार सुबह जब यह जत्था पशुपतिनाथ धाम के पास से गुजर रहा था, तो गुलशन किसी कारणवश अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गया।

इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठी चार गायों को कुचल दिया और फिर पैदल चल रहे गुलशन को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गुलशन और चारों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। सतना-चित्रकूट मार्ग पर नवरात्रि के दौरान यूपी से आने वाले पदयात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ जाता है।

पशुपतिनाथ धाम के सामने का यह इलाका अक्सर मवेशियों के जमावड़े और तेज रफ्तार वाहनों के कारण खतरनाक बना रहता है। जिला प्रशासन ने इस हिस्से को 'ब्लैक स्पॉट' के रूप में भी चिह्नित किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से मृतक के परिवार और साथ चल रहे जत्थे में मातम पसर गया है।

maihar Mp News Madhya Pradesh News
