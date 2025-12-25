Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp maihar tragic accident tractor trolley bike collision three youths died on spot coming from rewa
बाइक-ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत, रीवा से मैहर जा रहे तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

बाइक-ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत, रीवा से मैहर जा रहे तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक घटना मुकुंदपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गुजरा टोल प्लाजा के पास इंडियन गैस एजेंसी के सामने हुई है तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रीवा से अपने गांव जमुना लौट रहे थे। रात का अंधेरा था और सड़क किनारे एक धान की बोरियों से लोड ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी।

Dec 25, 2025 12:13 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
share Share
Follow Us on

रोजी-रोटी की तलाश में घर से निकले तीन युवकों को क्या पता था कि आज की शाम उनके जीवन की आखिरी शाम होगी। मध्यप्रदेश के रीवा जिले से दिनभर कड़ी मेहनत और मजदूरी करने के बाद अपने गांव लौट रहे तीन युवकों की मैहर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है।बुधवार देर रात हुए इस हादसे ने जमुना गांव के तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं। तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी है। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक घटना मुकुंदपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गुजरा टोल प्लाजा के पास इंडियन गैस एजेंसी के सामने हुई है तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रीवा से अपने गांव जमुना लौट रहे थे। रात का अंधेरा था और सड़क किनारे एक धान की बोरियों से लोड ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण चालक को खड़ा वाहन दिखाई नहीं दिया और बाइक सीधे ट्रॉली के पिछले हिस्से में जा घुसी।तीनो शराब के नशे में धुत्त थे। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी। राहगीरों ने देखा तो तीनों खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। सिर में गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर मौत हो गयी है।

गांव में मातम का माहौल

हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवक गरीब परिवारों से थे और मजदूरी कर अपना घर चलाते थे। मृतकों की पहचान अंकित सोधिया, दीपक कोल, नागेन्द्र कोल सभी निवासी ग्राम जमुना जिला मैहर के रूप में हुई है। जैसे ही यह खबर जमुना गांव पहुंची, वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही ताला थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा और मुकुंदपुर चौकी प्रभारी नागेश्वर मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ताला थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए अमरपाटन सिविल अस्पताल भिजवाया है।सभी शराब के नशे में थे।पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट- जयदेव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
maihar Madhya Pradesh News Road Accident
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|