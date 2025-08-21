mp maihar civil hospital nurse gave drip to kid while standing video goes viral मैहर के अस्पताल से आई शर्मनाक तस्वीर, मासूम को नर्स ने खड़े-खड़े चढ़ा दी ड्रिप, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मैहर के अस्पताल से आई शर्मनाक तस्वीर, मासूम को नर्स ने खड़े-खड़े चढ़ा दी ड्रिप

मामला जिले की सिविल अस्पताल मैहर का है। जहां वायरल वीडियो में करीब पांच साल का बीमार बच्चा बिना किसी सहारे के वार्ड में खड़ा है। ऑन-ड्यूटी स्टाफ ने उसे न तो बैठाया और न ही लिटाया, बल्कि खड़े-खड़े ही उसके हाथ में ड्रिप चढ़ा दी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मैहरThu, 21 Aug 2025 04:23 PM
मध्यप्रदेश के मैहर जिले में सिविल अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती एक मासूम बच्चे को स्टाफ नर्स ने खड़े-खड़े ही ड्रिप चढ़ा दी। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर किरकिरी हो रही है।

मामला जिले की सिविल अस्पताल मैहर का है। जहां वायरल वीडियो में करीब पांच साल का बीमार बच्चा बिना किसी सहारे के वार्ड में खड़ा है। ऑन-ड्यूटी स्टाफ ने उसे न तो बैठाया और न ही लिटाया, बल्कि खड़े-खड़े ही उसके हाथ में ड्रिप चढ़ा दी है। बच्चा सहमा हुआ सा लगातार ड्रिप की बोतल की ओर देखता रहा। इस दौरान वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

सामान्य प्रक्रिया से हटकर किया गया इलाज

आमतौर पर मरीजों खासकर बच्चों को ड्रिप देते समय बिस्तर या कुर्सी पर बैठाकर/लिटाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि बच्चे को तकलीफ न हो और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके,लेकिन यहां स्टाफ की गंभीर लापरवाही उजागर हो रही है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगो ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि सिविल अस्पताल मैहर में लापरवाही और अव्यवस्था आम हो गई है।

क्या बोले सीएमएचओ

वहीं, इस मामले पर सीएमएचओ डॉ एलके तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इस मामले पर हमने वहां के सम्बंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा है।उसके बाद जो भी होगा कार्यवाही करेंगे।

