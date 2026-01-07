स्कूल न जाने पर डांटा तो 11 साल के बेटे ने कर लिया सुसाइड, पिता के तौलिए से बनाया फंदा

संक्षेप: एक मां ने अपने 11 साल के बेटे को स्कूल न जाने पर सिर्फ इतना कहा कि पढ़ाई कर लो, क्यों घूम रहे हो। मां की यह छोटी सी डांट 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम को इतनी नागवार गुजरी कि उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

मध्यप्रदेश के मैहर जिले में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपने 11 साल के बेटे को स्कूल न जाने पर सिर्फ इतना कहा कि पढ़ाई कर लो, क्यों घूम रहे हो। मां की यह छोटी सी डांट 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम को इतनी नागवार गुजरी कि उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद से घर में मातम पसरा है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

पढ़ने की बजाय साइकिल चला रहा था, मां ने टोका तो... यह पूरा मामला मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के कोतर गांव का है जहा मंगलवार को ऋतुराज द्विवेदी (11) स्कूल नहीं गया था। वह गांव में दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था। मां ने जब बेटे को बाहर घूमते देखा, तो उसे फटकार लगाई और घर में बैठकर पढ़ाई करने को कहा। मां की डांट से नाराज होकर ऋतुराज गुस्से में तमतमाता हुआ घर के उस कमरे में चला गया, जहां पशुओं का भूसा रखा जाता था। उसने अंदर से कुंडी लगा ली।

पिता के तौलिए से झूल गया मासूम काफी देर तक जब ऋतुराज कमरे से बाहर नहीं निकला और कोई आहट नहीं हुई, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका में जब दरवाजा तोड़कर देखा गया, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋतुराज ने पिता के तौलिए का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी।

बहुत जिद्दी और गुस्सैल था बेटा मृतक के पिता चूड़ामणि द्विवेदी ने पुलिस को जो बयान दिया, वह हर माता-पिता के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया ऋतुराज का स्वभाव शुरू से ही बेहद चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह छोटी-छोटी बातों पर बहुत जल्दी नाराज हो जाता था। इससे पहले भी डांट पड़ने पर वह ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन तब हमने उसे बचा लिया था। हमें नहीं पता था कि इस बार उसका गुस्सा उसकी जान ले लेगा। घटना की सूचना मिलते ही ताला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।