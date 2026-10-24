MP के मदरसे पर अधिकारियों की छापेमारी, पढ़ाई और रहने से जुड़ी कई कमियों की खुली पोल
बाल आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान मदरसे में बच्चों के रहने, पढ़ने और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर कई कमियां सामने आईं। समिति के सदस्यों का आरोप है कि बच्चों को नियमों के अनुरूप नहीं रखा जा रहा था।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एजी ऑफिस के पास स्थित मदरसा दारुल उल कुरान पर बाल आयोग, बाल कल्याण समिति , बाल कल्याण विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मदरसे में रह रहे 22 बच्चों को रेस्क्यू किया, जिनमें 7 बच्चियां भी शामिल हैं। टीम ने बच्चों के रहने और पढ़ाई से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
बाल आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान मदरसे में बच्चों के रहने, पढ़ने और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर कई कमियां सामने आईं। समिति के सदस्यों का आरोप है कि बच्चों को नियमों के अनुरूप नहीं रखा जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की विस्तृत जांच अभी जारी है।छापे के दौरान ग्वालियर-चंबल अंचल के अलावा राजस्थान के कुछ बच्चे भी मदरसे में मिले। अधिकारियों ने बच्चों की जानकारी जुटाने के साथ उनके अभिभावकों से संपर्क की प्रक्रिया शुरू की है। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद उनकी सुरक्षा और आगे की व्यवस्था को लेकर बाल कल्याण समिति की ओर से प्रक्रिया की जा रही है।
परिवारवालों ने भी जताई चिंता
वहीं, मदरसे से जुड़े लोगों ने कुछ व्यवस्थागत कमियां होने की बात स्वीकार की है। मदरसे के शिक्षक मोहम्मद साकिर का कहना है कि यदि कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा। उनका दावा है कि मदरसे में रह रहे सभी बच्चे अपने माता-पिता की सहमति से यहां आए थे और पढ़ाई कर रहे थे।कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजनों में भी चिंता बढ़ गई। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे मदरसे में अच्छी तरह रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। परिजनों ने बच्चों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी मांगी।
बाल आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के मुताबिक, बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए टीम ने कार्रवाई की है। मदरसे में बच्चों को किन परिस्थितियों में रखा जा रहा था और नियमों का पालन हो रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।फिलहाल प्रशासन, बाल आयोग और बाल कल्याण समिति की टीम मामले की जांच में जुटी है। बच्चों से संबंधित दस्तावेज, अभिभावकों की सहमति और मदरसे में रहने की व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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अदिति शर्मा
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