Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Lover Killed Girl In Broad Day Light Than clean Blooded Hands With Her Scarf
ये मुझे धोखा दे रही है; दिनदहाड़े लड़की को कई बार घोपा चाकू, उसी के स्कार्फ से साफ किए हाथ

ये मुझे धोखा दे रही है; दिनदहाड़े लड़की को कई बार घोपा चाकू, उसी के स्कार्फ से साफ किए हाथ

संक्षेप: मध्य प्रदेश के बालाघाट में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक शख्स ने बस स्टॉप पर खड़ी एक महिला का दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद उसने महिला के खून से सने अपने हाथ उसी के स्कार्फ से साफ किए।

Tue, 11 Nov 2025 08:42 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के बालाघाट में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक शख्स ने बस स्टॉप पर खड़ी एक महिला का दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद उसने महिला के खून से सने अपने हाथ उसी के स्कार्फ से साफ किए। पीड़िता की पहचान ऋतु भंडारकर के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को रोशन ध्रवे नाम के एक शक्स ने उसकी गर्दन पर कई बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो काफी परेशान करने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला मंगलवार को बस आने का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी वहां आया और लड़की का कई बार रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसे ये चिल्लाते हुए सुना गया कि ये मेरे साथ पांच साल तक थी। हम एक साथ थे। अब ये मुझे धोखा दे रही है। ये और इसका भाई मुझे मारने के लिए लड़के भेज रहे हैं। वहीं जब मौके पर मौजूद एक लड़की ने आरोपी से पूछा कि इसे मार क्यों रहे हो तो आरोपी ने जवाब दियटा कि ये बच जाएगी। पुलिस को बुलाओ और ले जाओ इसे। हमले के बाद महिला सड़क पर गिर गई और आरोपी ने उसी के स्कार्फ से अपने खून से सने हाथ साफ किए।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई भी की। इसके बाद पुलिस वहां आ गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पीड़िता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी और अपने गांव से रोज बस पकड़कर काम पर जाती थी।

रिपोर्ट के मुताबिक एक चश्मदीद ने बताया कि लड़की बस स्टॉप पक खड़ी थी। तभी आरोपी बाइक पर आया। दोनों के बीच कुछ देर बात हुई फिर बहस शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में चाकू निकाला और लड़की की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उधर हत्या की जानकारी मिलते ही कई लोग बैहार पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और न्याय की गुहार लगाई। वह आरोपी के घर पर बुलडोजर ऐक्शन, एक करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|