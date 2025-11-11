ये मुझे धोखा दे रही है; दिनदहाड़े लड़की को कई बार घोपा चाकू, उसी के स्कार्फ से साफ किए हाथ

संक्षेप: मध्य प्रदेश के बालाघाट में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक शख्स ने बस स्टॉप पर खड़ी एक महिला का दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद उसने महिला के खून से सने अपने हाथ उसी के स्कार्फ से साफ किए।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला मंगलवार को बस आने का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी वहां आया और लड़की का कई बार रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसे ये चिल्लाते हुए सुना गया कि ये मेरे साथ पांच साल तक थी। हम एक साथ थे। अब ये मुझे धोखा दे रही है। ये और इसका भाई मुझे मारने के लिए लड़के भेज रहे हैं। वहीं जब मौके पर मौजूद एक लड़की ने आरोपी से पूछा कि इसे मार क्यों रहे हो तो आरोपी ने जवाब दियटा कि ये बच जाएगी। पुलिस को बुलाओ और ले जाओ इसे। हमले के बाद महिला सड़क पर गिर गई और आरोपी ने उसी के स्कार्फ से अपने खून से सने हाथ साफ किए।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई भी की। इसके बाद पुलिस वहां आ गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पीड़िता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी और अपने गांव से रोज बस पकड़कर काम पर जाती थी।

रिपोर्ट के मुताबिक एक चश्मदीद ने बताया कि लड़की बस स्टॉप पक खड़ी थी। तभी आरोपी बाइक पर आया। दोनों के बीच कुछ देर बात हुई फिर बहस शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में चाकू निकाला और लड़की की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उधर हत्या की जानकारी मिलते ही कई लोग बैहार पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और न्याय की गुहार लगाई। वह आरोपी के घर पर बुलडोजर ऐक्शन, एक करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं।