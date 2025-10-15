Hindustan Hindi News
MP में लोकायुक्त का बड़ा ऐक्शन, रिटायर्ड अधिकारी के घर मारा छापा; 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली

संक्षेप: एमपी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे और बताया कि इस व्यक्ति और उसके परिजनों की 8-10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों के बारे में सुराग मिले हैं।

Wed, 15 Oct 2025 01:03 PMMohammad Azam पीटीआई, ग्वालियर
मध्यप्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे। अधिकारी और उसके परिजनों की 8-10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों के बारे में सुराग मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक (डीएसपी) सुनील तालान ने संवाददाताओं को बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ग्वालियर के एक ठिकाने और इंदौर के सात ठिकानों पर छापे मारे गए। उन्होंने बताया कि छापों में भदौरिया और उनके परिजनों की आठ से 10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों के बारे में सुराग मिले हैं जिनमें इंदौर और ग्वालियर के साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित मिल्कियत शामिल हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि भदौरिया के ठिकानों से एक करोड़ रुपये पांच लाख रुपये की नकदी के साथ ही सोने की करीब 1.50 किलोग्राम वजनी सिल्लियां और इसी धातु के लगभग एक किलोग्राम वजनी आभूषण मिले हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त पुलिस को भदौरिया के परिवार के फिल्मों में निवेश के बारे में भी जानकारी मिली है।

तालान ने बताया कि हमें भदौरिया के सात-आठ बैंक खातों और लॉकरों के बारे में सूचना मिली है। उनके परिवार के पास तीन-चार महंगी गाड़ियां होने के बारे में भी पता चला है। डीएसपी ने बताया कि भदौरिया 31 अगस्त को अलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी और उनके परिजनों की संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन जांच जारी है।

