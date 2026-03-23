ये तो शिमला मिर्च है... और छिपकली चबा गया कैंटीन का स्टाफ! MP की यूनिवर्सिटी में गजब कांड
भोपाल के मध्य प्रदेश राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी सब्जी में एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी।
मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी सब्जी में एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी। जब छात्रों ने इस पर हंगामा किया और कैंटीन स्टाफ से शिकायत की, तो एक कर्मचारी ने मामले को खत्म करने के लिए उसे सबके सामने खाकर शिमला मिर्च बता दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह घटना 18 मार्च की बताई जा रही है, जब गांधीनगर स्थित कैंपस की कैंटीन में इंजीनियरिंग के छात्र दोपहर को खाना खा रहे थे। चश्मदीद छात्रों के अनुसार, सब्जी में छिपकली देखकर वे दंग रह गए, लेकिन कर्मचारी के इस तरह उसे निगल जाने ' उन्हें और भी सदमे में डाल दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाने में छिपकली मिलने के बाद जब छात्रों ने हंगामा किया तो कैंटीन के स्टाफ ने उस चीज को उठाया, अपने मुंह में डाला, चबाया और निगल गया। फिर उसने कहा, ये तो शिमला मिर्च का टुकड़ा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्विद्यालय प्रशासन ने रविवार को एक जांच समिति का गठन किया। आरजीपीवी (यूआईटी) के निदेशक सुधीर भदौरिया ने कहा कि अगर जांच में कोई लापरवाही पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, आक्रोशित छात्र मांग कर रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कैंटीन को तुरंत बंद किया जाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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