Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ये तो शिमला मिर्च है... और छिपकली चबा गया कैंटीन का स्टाफ! MP की यूनिवर्सिटी में गजब कांड

Mar 23, 2026 04:08 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

भोपाल के मध्य प्रदेश राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी सब्जी में एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी।

ये तो शिमला मिर्च है... और छिपकली चबा गया कैंटीन का स्टाफ! MP की यूनिवर्सिटी में गजब कांड

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी सब्जी में एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी। जब छात्रों ने इस पर हंगामा किया और कैंटीन स्टाफ से शिकायत की, तो एक कर्मचारी ने मामले को खत्म करने के लिए उसे सबके सामने खाकर शिमला मिर्च बता दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह घटना 18 मार्च की बताई जा रही है, जब गांधीनगर स्थित कैंपस की कैंटीन में इंजीनियरिंग के छात्र दोपहर को खाना खा रहे थे। चश्मदीद छात्रों के अनुसार, सब्जी में छिपकली देखकर वे दंग रह गए, लेकिन कर्मचारी के इस तरह उसे निगल जाने ' उन्हें और भी सदमे में डाल दिया।

ये भी पढ़ें:भोपाल के सराफा व्यापारी को लॉरेंस गैंग की धमकी, फोन कर मांगे 10 करोड़

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाने में छिपकली मिलने के बाद जब छात्रों ने हंगामा किया तो कैंटीन के स्टाफ ने उस चीज को उठाया, अपने मुंह में डाला, चबाया और निगल गया। फिर उसने कहा, ये तो शिमला मिर्च का टुकड़ा है।

ये भी पढ़ें:पानीपोड़ा में मिले 'जिंदा बम' को लेकर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, सेना का पहरा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्विद्यालय प्रशासन ने रविवार को एक जांच समिति का गठन किया। आरजीपीवी (यूआईटी) के निदेशक सुधीर भदौरिया ने कहा कि अगर जांच में कोई लापरवाही पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, आक्रोशित छात्र मांग कर रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कैंटीन को तुरंत बंद किया जाए।

ये भी पढ़ें:एमपी: मौत बनकर टूटीं मधुमक्खियां, 24 भेड़ों ने तोड़ा दम, चरवाहा गंभीर जख्मी
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|