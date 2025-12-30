Hindustan Hindi News
बहन के साथ लकड़ी बीनने गए 10 साल के मासूम पर तेंदुए का हमला, जबड़े में दबाया; जंगल में मिली लाश

Dec 30, 2025 09:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ के ग्राम घुनौर में मंगलवार दोपहर बहन के साथ लकड़ी बीनने गए मासूम बच्चे को तेंदुआ जबड़े में दबाकर घने जंगल में ले गया। उसके साथ गए बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल की तरफ दौड़े। लेकिन तेंदुए का पता नहीं चल सका। इस दौरान परिजन और ग्रामीण बच्चे को ढूंढ़ने जंगल के भीतर गए, जहां घने जंगल के करीब 500 मीटर अंदर झाड़ियों के बीच बच्चे का शव मिला। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची है और टीम तेंदुए के पदचिह्नों के आधार पर उसकी दिशा का पता लगाने में जुटी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता देखी जा रही थी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। यदि समय रहते गश्त बढ़ाई जाती या तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जाते, तो यह घटना टाली जा सकती थी।

चश्मदीदों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, 10 वर्षीय राज कोल अपनी बहन और दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या राज को बचाने का प्रयास करता, तेंदुआ उसे लेकर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर तेंदुआ गंभीर रूप से घायल बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चे को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। इस हादसे के बाद वन विभाग के साथ पुलिस विभाग के लोग भी पहुंच गए है और बच्चे के परिजनों और ग्रामीण लोगों से चर्चा कर रही है। सभी को हिदायद दी है कि सभी ग्रामीण रात्रि के वक्त घर से न निकले और बच्चों को भी अकेले न निकलने दे।

एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि बालक राज कोल अपनी बड़ी बहन के साथ लकड़ी बीनने के लिए जंगल से लगे राजस्व क्षेत्र में गया था। इसी दौरान झाड़ियों में एक तेंदुआ गाय का शिकार कर रहा था। बच्चे के नजदीक जाने पर तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जंगल की ओर खींच ले गया। तत्काल सर्चिग अभियान शुरू किया गया, करीब एक घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मिला। फिलहाल, तेंदुए की लोकेशन का पता लगाने के लिए क्षेत्र में खोजबीन लगातार जारी है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

