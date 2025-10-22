Hindustan Hindi News
भाईदूज पर लाड़ली बहनों को CM मोहन यादव का तोहफा, अब हर महीने 1500 रुपये

भाईदूज पर लाड़ली बहनों को CM मोहन यादव का तोहफा, अब हर महीने 1500 रुपये

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाईदूज पर लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का बड़ा ऐलान किया, साथ ही पर्व के अवसर पर 1500 रुपये की विशेष अतिरिक्त किस्त भी जारी की है।

Wed, 22 Oct 2025 09:24 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाईदूज के मौके पर लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने योजना की मासिक राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसके बाद अब हर महीने 1500 रुपये लाभार्थियों के खाते में आएंगे। साथ ही, भाईदूज के अवसर पर विशेष तौर पर 1500 रुपये की अतिरिक्त किस्त भी ट्रांसफर की जाएगी।

250 रुपये की बढ़ोतरी, नया पड़ाव

पहले लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते थे। अब भाईदूज से यह राशि बढ़कर 1500 रुपये हो गई है। सीएम ने कहा, "यह हमारी बहनों के लिए सम्मान और सशक्तिकरण का कदम है।" यह बढ़ोतरी लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा मजबूत करेगी।

भाईदूज की विशेष किस्त

त्योहार को और खास बनाने के लिए सीएम ने लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया। यह राशि तत्काल प्रभाव से लाभार्थियों तक पहुंचेगी। सीएम ने भाईदूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "यह योजना बहनों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का हमारा वादा है।"

भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि सरकार का लक्ष्य इस राशि को भविष्य में 3000 रुपये तक ले जाना है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

