कुत्ता गुमने के मामले में पुलिसकर्मी को पीटने वाला RI सस्पेंड, ASP करेंगे केस की जांच

बुधवार दोपहर हुए इस हंगामे के बाद देर शाम खरगोन एसपी ने पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोपी आर आई को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं अब इस पूरे मामले की जांच भी अन्य जिले के एएसपी स्तर के अधिकारी से कराई जाने के आदेश दिए गए हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, खरगौनThu, 28 Aug 2025 09:22 AM
कुत्ता गुमने के मामले में पुलिसकर्मी को पीटने वाला RI सस्पेंड, ASP करेंगे केस की जांच

रिपमध्यप्रदेश के खरगोन में आरआई स्तर के एक पुलिस अधिकारी ने कुत्ता गुम होने पर आरक्षक के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले में आदिवासी संगठन जयस ने खंडवा बड़ोदरा हाइवे पर पीड़ित आरक्षक और उनकी पत्नि की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए, चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। बुधवार दोपहर हुए इस हंगामे के बाद देर शाम खरगोन एसपी ने पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोपी आर आई को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं अब इस पूरे मामले की जांच भी अन्य जिले के एएसपी स्तर के अधिकारी से कराई जाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि, मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए यह पूरी कार्रवाई की गई है ।

खरगोन पुलिस लाईन में पदस्थ रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह पर अपने ही बंगले पर तैनात आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप खुद पुलिस आरक्षक राहुल चौहान और उनकी पत्नी जयश्री ने लगाए थे। घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है, जिसको लेकर बुधवार को आदिवासी संगठन जयस ने खंडवा रोड स्थित अजाक थाने पहुंचकर आरआई कुशवाह पर एफआईआर की मांग की थी। इस दौरान पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान ने भी आरोप लगाया था कि शिकायत के बाद भी आला अधिकारियों से उन्हें कोई मदद नही मिली। जिसके बाद उन्होंने अपने समाजजनों के बीच इस घटना को साझा कर मदद मांगी थी। जिसके बाद जयस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित आरक्षक और उनकी पत्नि जयश्री चौहान के साथ थाने के सामने खंडवा-बड़ौदा हाईवे पर धरना देकर नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया था ।

इसके बाद बुधवार रात खरगोन एसपी धर्मराज मीना ने रक्षित निरीक्षक (आर आई) सौरभ कुशवाह को निलंबित कर दिया है। एसपी के जारी आदेश में कहा गया है कि, सोशल मीडिया में आरक्षक राहुल चौहान का आवेदन पत्र एवं वीडियों, फोटो वायरल हुए थे। जिसमें रक्षित निरीक्षक सौरभ सिंह कुशवाह द्वारा दिनांक 23-08-2025 की रात्रि में आरक्षक राहुल चौहान के साथ मारपीट करने से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इस शिकायत एवं सोशल मीडिया में वायरल वीडियों में इस घटना को एसपी ने गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरआई सौरभ सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वहीं इसके बाद निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले की जांच बुराहनपुर एएसपी अंतरसिह कनेश को सौपी है।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Mp News Madhya Pradesh News
