Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp Khandwa Irani gang caught named in loot of businessmen police had to search 500 cctvs and fake carpet seller
खंडवा में दिनदहाड़े व्यापारी को लूटने वाला ईरानी गैंग धराया, पकड़ने के लिए पुलिस ने बेचे कंबल

खंडवा में दिनदहाड़े व्यापारी को लूटने वाला ईरानी गैंग धराया, पकड़ने के लिए पुलिस ने बेचे कंबल

संक्षेप:

खंडवा एसपी मनोज राय के अनुसार, पिछले माह कपड़ा व्यवसायी हसमत गुरबाणी के साथ फिल्मी स्टाइल में तीन युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उनसे लूटपाट की गई थी। इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। 

Dec 16, 2025 06:04 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस को नकली पुलिस बनकर लूट पाट करने वाले ईरानी गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन लोगों ने बीते दिनों, दिनदहाड़े बीच बाजार एक व्यापारी को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी । इस दौरान पुलिस में करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तो वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पदम नगर थाना पुलिस ने कई जिलों में उनकी तलाश की । जिसके बाद अंत में मुखबिर से मिली सूचना पर करीब दो दिनों तक, नर्मदानगर में कंबल बेचने वालों का भेष बदलकर आरोपियों का सुराग लगाया, और मौका मिलते ही दो आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि इनका एक साथ फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं घटना के खुलासे पर पीड़ित व्यापारी की ओर से पुलिस को 51 हजार रु का इनाम देने की घोषणा की गई है, साथ ही खंडवा एसपी की तरफ से भी पुलिस टीम के लिए 10 हजार रु के ईनाम की घोषणा की गई थी ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खंडवा के पदम नगर थाना अंतर्गत पड़ावा क्षेत्र में 12 नवम्बर को नकली पुलिस बनकर एक व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात के मामले में दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। खंडवा एसपी मनोज राय के अनुसार, पिछले माह कपड़ा व्यवसायी हसमत गुरबाणी के साथ फिल्मी स्टाइल में तीन युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उनसे लूटपाट की गई थी। इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और रिमांड लेकर उनसे और भी वारदातों में शामिल होने की पूछताछ की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी, जिसमे करीब 5 से 7 जिलों में तलाश और करीब 500 सीसीटीवी कैमरा की सतत निगरानी की गई, तब जाकर मिली जानकारी के बाद आरोपियों को नर्मदापुरम से गिरफ्तार किया गया है ।

बता दें कि, आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने वेशभूषा बदलकर कंबल व्यापारी बनकर ठेले पर कंबल भी बेचे। वहीं पकड़े गए आरोपी अयान और कासिम के खिलाफ पूर्व में इस तरह की वारदातों का अंजाम देने के कई मामले दर्ज पाए गए हैं, जिसके बाद अब आशंका है कि अन्य जिलों की पुलिस भी खंडवा आकर आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इधर लूट के बाद आरोपीयों के पकड़े जाने पर कपड़ा व्यवसायी गणेश गुरबाणी ने पुलिस को 51 हजार रु के इनाम देने की घोषणा की है, साथ ही पुलिस प्रशासन और मीडिया का धन्यवाद कहा है। वहीं पुलिस दोनों आरोपीयों से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके तार किसी अन्य ग्रुप से तो नहीं जुड़े हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|