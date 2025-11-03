इमाम बनकर करता था नकली नोटों की सप्लाई, 19 लाख के साथ पकड़ा गया हिस्ट्रीशीटर

संक्षेप: खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम मछोण्डी रैयत और पेठिया में सोशल मीडिया पर चल रही महाराष्ट्र के मालेगांव की एक न्यूज रविवार को जमकर वायरल हुई। इस न्यूज में दो आरोपियों को करीब 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ मालेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र से रविवार देर शाम एक मौलाना के कमरे से लाखों के नकली नोट बरामद किए गए। अब खंडवा पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मालूम चला है कि आरोपी मौलाना पड़ोसी जिले बुरहानपुर के हरिपुरा का स्थायी निवासी होकर लूट और चोरी जैसे अपराधों का हिस्ट्रीशीटर निगरानी सुदा बदमाश था, जिसके चलते जब बुरहानपुर में उसे किसी मस्जिद या मदरसे में कोई काम नहीं मिला, तो वह खंडवा जिले के ग्रामीण अंचलों की मस्जिद में खुद को नेक और परहेजदार बताते हुए बच्चों को मदरसा पढ़ाने के साथ ही इमामत का काम करने लगा था। बता दें कि, आरोपी मौलाना को 29 अक्टूबर से महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस रिमांड लेकर नकली नोटों से जुड़ी पूछताछ कर रही है। तो वहीं अब खंडवा पुलिस भी आरोपी को पूछताछ के लिए खंडवा ला सकती है, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है ।

खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम मछोण्डी रैयत और पेठिया में सोशल मीडिया पर चल रही महाराष्ट्र के मालेगांव की एक न्यूज रविवार को जमकर वायरल हुई। इस न्यूज में दो आरोपियों को करीब 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ मालेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी थे, लेकिन इनमें से एक आरोपी जुबेर पिता अशरफ अंसारी बीते तीन माह से ग्राम पेठिया में ही रहकर इमाम बना हुआ था।

बता दें कि, गांव में मस्जिद तामीरी का काम चल रहा है, जिसके चलते अस्थाई तौर पर गांव के इमामबाड़ा को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां आरोपी मौलाना जुबेर ग्रामीणों को 12 हजार रु महीने की नौकरी पर नमाज पढ़ाता था। तो वहीं इमामबाड़े की छत पर बने एक कमरे में आरोपी को रहने के लिए जगह दी गई थी। इसके साथ ही आरोपी जुबेर गांव के बच्चों को मदरसा भी पढ़ाता था, लेकिन बीते 3 माह में आरोपी जुबेर करीब 17 बार परिजनों का इलाज करने के बहाने छुट्टी लेकर गायब हुआ था। इसी बीच 26 अक्टूबर को भी वह अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर गांव से गायब हुआ था और 29 अक्टूबर को मालेगांव पुलिस ने उसे नकली नोटों से भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया था।

रविवार को जब यह खबर ग्रामीणों को लगी तो मुस्लिम समाजजन ने तुरंत जावर थाना पुलिस को जानकारी देकर आरोपी के कमरे की तलाशी ली । इस दौरान कमरे में रखे एक बैग से 19 लाख 78 हजार रु के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ ही नोट काटने का एक कटर भी जप्त हुआ। इधर आरोपी मौलाना जुबेर के कमरे से भारी संख्या में नकली नोट बरामद होने पर गांव वाले भी सन्न रह गए। ग्रामीणों के अनुसार मौलाना सभी से मिलजुल कर रहता था और सभी को नेकी की बातें बताता था, लेकिन वह खुद इतने बुरे कामों में लिप्त था, इसका गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था। उसने पूरे गांव वालों के साथ धोखा किया है, जिसको लेकर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।

इधर खंडवा एएसपी महेंद्र तारणेकर के अनुसार एक न्यूज वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने जावर थाना पुलिस को जानकारी दी थी, जिस पर आरोपी के कमरे की तलाशी ली गई। जहां से 19 लाख से अधिक के नकली नोट बराबर हुए हैं। इस मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और महाराष्ट्र पुलिस से भी संपर्क कर आगे की जांच की जाएगी।