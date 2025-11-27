खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर चला बुलडोजर, युवती ने कर लिया था सुसाइड

संक्षेप: लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का घर अवैध तरीके से बना था, जिसे नगर परिषद ने नोटिस भी दिया था।

मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में प्रशासन ने बड़ा ऐक्शन लिया है। खंडवा जिले के हरसूद में लव जिहाद के एक आरोपी के घर को आज जमीदोंज कर दिया गया। पिछले महीने हरसूद में एक लड़की की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। परिजनों का आरोप था कि एक मुस्लिम युवक की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना सामने आते ही परिजनों और हिंदू संगठनों के लोगों ने थाने में शव रखकर जोरदार हंगामा किया था। आज समय पूरा होते ही आरोपी के घर को बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया।

लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का घर अवैध तरीके से बना था, जिसे नगर परिषद ने नोटिस भी दिया था। समय पूरा होते ही आरोपी के घर को बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया। बता दें कि मामला सामने आने के बाद कुछ लोगों ने आरोपी के घर में आग भी लगा दी थी जिससे घर का सामान जल कर खाक हो गया था। गनीमत रही कि उस समय घर मे कोई नहीं था। फिलहाल आरोपी ओर उसके परिजन जेल में है।

छनेरा के फोकटपुरा में एक युवती ने जहर खा लिया था। जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रहने वाला एक मुस्लिम युवक युवती के निजी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने युवती की पिटाई की और उसे लगातार धमकाता रहा। इसी कारण हमारी बेटी ने आत्महत्या की है।

परिजनों का कहना था कि आरोपी युवक युवती से शादी करने के नाम पर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। युवती की हाल ही में सगाई हो चुकी थी, जिसके बाद से आरोपी की प्रताड़ना और बढ़ गई थी। परिवार का दावा है कि इसी मानसिक दबाव के चलते युवती ने जहर खाया। हिंदू संगठनों को मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने हरसूद थाने पर जमकर हंगामा किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनयम, आत्महत्या के लिए उकसाने और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज इसी मामले में नगर परिषद ने आरोपी के घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला कर उसे जमीदारों कर दिया।