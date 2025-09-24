दैवीय शक्ति, तंत्र-मंत्र; महिलाओं की कब्र से छेड़छाड़ करने वाला पकड़ाया, खुले कई राज

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो आरोपी अय्यूब ने बताया कि वह अमावस्या में दिन के समय कब्रस्तान की रेकी करता और हाल ही में दफनाई गई कब्र को चिन्हित कर रात में कब्रिस्तान जाकर उस कब्र की मिट्टी हाथों से खोदता था। जिसके बाद वह कब्र के अंदर उतरकर शव पर तांत्रिक क्रिया करता था।

मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दो दिनों से जारी कब्रों से छेड़छाड़ के सनसनीखेज मामले में बुधवार दोपहर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अय्यूब खान को गिरफ्तार किया है, जो पहले तो ताजी और खासकर महिलाओं की कब्रों को तलाश करता,फिर लाश के बालों पर तंत्र क्रिया कर खुद की दैवीय शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। यही नहीं, आरोपी पुराना शातिर बदमाश भी है जिस पर पूर्व में ही 11 मामले दर्ज पाए गए हैं, जिनमे से दो हत्या के मामले हैं। आरोपी ने अपनी दो पत्नियों की हत्या की है,जिसके चलते वह करीब 15 साल जेल में बन्द था, उसी दौरान किसी तांत्रिक की बताई तंत्र क्रिया करने वह इस तरह की हरकत अंजाम दे रहा था। वहीं आरोपी के पुराने अपराधों को देखते हुए पुलिस अब उस पर रासुका जैसी गंभीर कार्रवाई भी कर रही है ।

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए खंडवा एसपी मनोज कुमार रॉय ने बताया कि 19 मई को ग्राम सिहड़ा और शहर के बड़ा कब्रस्तान और दुबारा से 21 सितंबर को बड़ा कब्रस्तान में कब्रों की फर्शी और मिट्टी हटाकर लाश के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। घटना के बाद से ही मुस्लिम समाज आक्रोशित था और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी बीच सीसीटीवी में नग्न अवस्था मे दिख रहे आरोपी की तलाश के दौरान ग्राम मुंदवाड़ा के रहने वाले 50 साल के संदिग्ध व्यक्ति अय्यूब खान की जानकारी मिली ।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो आरोपी अय्यूब ने बताया कि वह अमावस्या में दिन के समय कब्रस्तान की रेकी करता और हाल ही में दफनाई गई कब्र को चिन्हित कर रात में कब्रिस्तान जाकर उस कब्र की मिट्टी हाथों से खोदता था। जिसके बाद वह कब्र के अंदर उतरकर शव पर तांत्रिक क्रिया करता था। यही नहीं, आरोपी इतना शातिर था कि वह अमावस्या का दिन इसलिए चुनता, जिससे लोगों को इसमें किसी हिन्दू तांत्रिक के शामिल होने का भृम हो ।

आरोपी का जब रिकार्ड खंगाला गया तो उस पर पहले ही 11 मामले दर्ज पाए गए। यही नहीं, उसने अपनी दो पत्नियों की भी हत्या की थी, जिसके मामले में वह हाल ही में आजीवन कारावास की सजा काटकर सेंट्रल जेल इंदौर से रिहा हुआ था। जिसके बाद गांव के लोग उसके कर्मों की वजह से उसे शैतान तक कह कर पुकारते हैं ।

खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने आगे बताया कि जानकारी मिली थी कि खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान में दो कब्रों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जिस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना कोतवाली में धार्मिक भावना बढ़ाने का मामला दर्ज किया गया था। कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी में एक व्यक्ति का मूवमेंट कब्र के पास पाया गया था। इसके बाद अलग-अलग सोशल मीडिया ग्रुप और आम लोगों के बीच उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि ग्राम मुदवाड़ा का रहने वाला अय्यूब खान जो जावर थाने का निगरानी सुदा बदमाश है। वही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है।

पुलिस ने उसे कल देर रात हरसूद के पास से पकड़ा है। करीब 13 साल सजा काटने के बाद वह अभी हाल ही में जेल से बाहर आया है। पूर्व में भी इसी के द्वारा बड़ा कब्रिस्तान और सिहाड़ा के कब्रिस्तान में काबर खोदकर छेड़छाड़ की घटना की गई थी। यह तीसरी घटना थी जो उसने एक बार फिर बड़ा कब्रिस्तान में की थी। पूछताछ में पता चला है कि, जेल में रहने के दौरान ही उसे किसी ने अपना पावर बढ़ाने के लिए तांत्रिक क्रिया करने के लिए प्रेरित किया था। उसी से प्रेरित होकर उसने इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया है। अपराधी के पूर्व रिकॉर्ड और शहर में फैली सनसनी को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है।