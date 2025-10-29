Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp katni bjp leader murder case accused caught after short encounter reason of killing also revealed
तो इसलिए कर दी MP में बीजेपी नेता की हत्या? गिरफ्तार आरोपियों ने बता दिया सारा सच

तो इसलिए कर दी MP में बीजेपी नेता की हत्या? गिरफ्तार आरोपियों ने बता दिया सारा सच

संक्षेप: कटनी जिले के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक की मंगलवार सुबह करीब 11 बजे के करीब दो बाइक सवार लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गोली मार दी थी। घायल अवस्था मे उन्हें अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया था। नीलेश रजक भाजपा के पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष थे।

Wed, 29 Oct 2025 11:42 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मंगलवार भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई फायरिंग के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देर रात रात 2 बजे के करीब पुलिस मुठभेड़ में शार्ट एनकाउंटर के बाद दोनों को कब्जे में ले लिया गया। बताया गया कि पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी,जिसके जबाब में पुलिस की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई। आरोपियों के हाथ और पैर में गोली लगी है। आरोपियो का इलाज जबलपुर निजी अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार विवाद की वजह भी सामने आई है। डेढ़ माह पहले एक हिंदू लड़की से छेड़छाड़ को लेकर मुस्लिम युवक का विवाद हुआ था,मामले में पुलिस शिकायत की गई थी, जिसके बाद युवक ने बीच चौराहे पर गोली मारने की धमकी दी थी। हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से बात की थी और पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

कटनी जिले के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक की मंगलवार सुबह करीब 11 बजे के करीब दो बाइक सवार लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गोली मार दी थी। घायल अवस्था मे उन्हें अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया था। नीलेश रजक भाजपा के पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष थे। हत्या के बाद आरोपी फरार ही गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई थी। देर रात पुलिस को कजरवारा में बदमाशों के होने सूचना मिली थी। इसके बाद रात करीब 2 बजे पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपियों ने पुलिस लर फायर कर दिया जिसके जबाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद दो आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जबलपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

डेढ़ माह पहले छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद

मिली जानकारी के अनुसार डेढ़ माह पहले डीएवीवी स्कूल की एक छात्रा ने शिकायत की थी कि एक धर्म विशेष का लड़का उनके साथ छेड़खानी करता है। उस दौरान नीलेश रजक उसे समझाने गए थे। उस दौरान भाजपा नेता और युवक में विवाद और मारपीट हुई और मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर की,काउंटर केस बनाया, इसके बाद युवक अकरम ने बोला था कि मैं तेरे को बीच चौराहे में गोली मारूंगा। डेढ़ महीने बाद उसने वारदात को अंजाम दिया।

मामले को लेकर कार्यवाही

भाजपा नेता हत्याकांड को लेकर दोनों आरोपियों का शार्ट एनकाउंटर किया गया, साथ ही एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने कैमोर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को लाइन अटैच कर दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएम तक ने इस मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं पुलिस के पास आरोपियों के अवैध निर्मण की जानकारी आई है,सम्भवतः उनके अवैध निर्माण तोड़ने के निर्देश भी जल्द दिए जा सकते हैं।

भाजपा नेता विधायक और पूर्व राज्यमंत्री के थे करीबी

नीलेश रजक विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वह पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। 2023-24 में उन्हें पार्टी ने पिछड़ा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके साथ ही,उन्हें बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक मृतक के परिजनों से मिले और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया था।

7 घंटे परिजनों ने किया अस्पताल में प्रदर्शन

भाजपा नेता की हत्या के बाद परिजनों ने चक्काजाम किया था। उन्होंने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया था। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। आरोपियों को जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद 7 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। रात में ही शव का पोस्टमॉर्टम किया गया।

एक आरोपी के पिता ने लगाई फांसी

घटना के बाद आरोपी प्रिंस के पिता नेल्सन जोसेफ ने आत्महत्या कर ली थी। नेल्सन के भतीजे ने बताया कि चाचा सुबह करीब 11:30 बजे घर आए। सबसे नॉर्मल बातचीत की और उसके बाद अंदर जाकर गेट लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों ने जाली से देखा तो वे फांसी लगा चुके थे। घटना के समय मैं प्लांट में ड्यूटी पर था।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

