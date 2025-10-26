MP : जज को गंदी-गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी, आधी रात को घर पर हुआ पथराव
संक्षेप: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने शुक्रवार देर रात एक जज के घर पर पथराव करते हुए जान से मारने की धमकी देने के साथ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जज की ओर से इस संबंध में पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतमा जिला न्यायालय में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अमनदीप सिंह छाबड़ा के सरकारी आवास डी/3 ऑफिसर कॉलोनी, भालूमाड़ा पर शुक्रवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। यह घटना 24 अक्टूबर रात करीब 12:30 बजे की है। हमले के वक्त जज छाबड़ा अपने परिवार के साथ में घर में ही थे।
आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने जज आवास के बाहर खड़े होकर गंदी-गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कहा कि ''कैसे मजिस्ट्रेटी करते हो, देख लेंगे… जान से मार देंगे''
इसके बाद आरोपियों ने परिसर में घुसकर गेट लैम्प, लोहे के एंगल तोड़े और पत्थरबाजी कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जज छाबड़ा जब अपने घर से बाहर आए तो आरोपी मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए।
जज ने तुरंत घटना की सूचना थाना प्रभारी भालूमाड़ा को दी और बाद में लिखित आवेदन देकर एफआईआर भी दर्ज कराई।
पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 224, 296, 324, 331(6), 333, 351(3) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।
इस घटना से न्यायिक वर्ग में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, घटना की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को भी दी गई है।
रिपोर्ट : विजेंद्र यादव