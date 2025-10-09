जबलपुर में लव जिहाद, असलम अरविंद बनकर 5 साल तक महिला से करता रहा गंदी हरकत

अरविंद रघुवंशी नाम का फर्जी आधारकार्ड का उपयोग कर सरिता के मकान मालिक से सांठ गांठ कर वह सरिता के साथ रहने लगा। इस दौरान वह लगातार सरिता का दैहिक शोषण करता रहा। जब सरिता को पता चला कि वह अरविंद नहीं असलम है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां असलम अरविंद बनकर शादीशुदा युवती से मिला और उससे दोस्ती की और शादी का झांसा देकर पिछले 5 वर्षों से उसका शारीरिक और दैहिक शोषण कर रहा था। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और ज्योति के साथ मारपीट कर चुप रहने की धमकी दी। परेशान होकर युवती ने हिंदू धर्म सेवा की महिलाओं से संपर्क किया और युवक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उसके पश्चात आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जबलपुर जिले के अधरतला थाना क्षेत्र के महाराजपुर में वर्तमान में रह रही पीड़िता ने हिन्दू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर शिकायत की है। उसने बताया कि वह रिछाई कमर्शियल क्षेत्र स्थित साधना मेमर्स में सीमेंट की बोरी बनाने का काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात वहीं काम करने वाले असलम खान से हुई, जिसने अपना नाम अरविंद रघुवंशी बताया। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुए और इस दौरान असलम उर्फ अरविंद ने सरिता से शादी करने का वादा किया।

अरविंद रघुवंशी नाम का फर्जी आधारकार्ड का उपयोग कर सरिता के मकान मालिक से सांठ गांठ कर वह सरिता के साथ रहने लगा। इस दौरान वह लगातार सरिता का दैहिक शोषण करता रहा। जब सरिता को पता चला कि वह अरविंद नहीं असलम है, तो उसने उसका विरोध किया पर असलम ने उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। जब युवती इस बात के लिए तैयार नही हुई तो असलम उसे मारपीट कर अपने मूल घर फतेहपुर उत्तर प्रदेश भाग गया।

पीड़ित महिला ने बताया कि वह गोसलपुर थाना क्षेत्र के पनागर में रहने वाली है। 2014 में अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण अपने ससुराल से अपने मां के घर वापस आ गई। जिसके बाद नौकरी करने के लिए वो जबलपुर आई। यहां उसकी मुलाकात असलम उर्फ अरविंद से हुई और दोस्ती हो गई इस दौरान असलम ने फर्जी आधार कार्ड से किराए का मकान दिलाया ओर पिछले 5 वर्षों से उसका दैहिक शोषण कर रहा है।

बुधवार पीड़िता शिकायत करने अधारताल थाने पहुंची तो अधारताल थाने ने उक्त विषय की गंभीरता को न समझ कर सामान्य मारपीट का मुकदमा (अपराध क्रमांक-0578/25) कायम कर थाने से भगा दिया, जिसका बाद वो बार-बार थाने के चक्कर लगाती रही पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

हिन्दू धर्म सेना की महिला पदाधिकारी अभिलाषा परिहार ने बताया कि पुलिस के इस रवैये से जिहादी मानसिकता वाले हिंदू बहन-बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का अवसर देखते रहते हैं। पुलिस अधीक्षक उक्त विषय को संज्ञान में लेकर भारतीय न्याय संहिता व धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म सेवा के साथ पीड़ित महिला शिकायती आवेदन लेकर पहुंची हैं, जिसमें उसने बताया है कि विशेष वर्ग के युवक ने फर्जी आधार कार्ड से कमरा किराए पर लेकर उसका शोषण किया है। संबंधित थाने को इस मामले में जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करने को कहा है।