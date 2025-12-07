प्लेटफॉर्म पार करते वक्त हादसा, जबलपुर में मालगाड़ी ने ले ली महिला की जान, 5 घायल

संक्षेप: बताया गया कि सभी लोग नरसिंहपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। जबलपुर के मदनमहल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरने के बाद वे पटरी की तरफ विपरीत दिशा में जा रहे थे, इस दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए।

जबलपुर में शनिवार रात करीब 12 बजे पटरी पार कर रहे तीन महिला, एक पुरुष और दो बच्चों सहित छह लोग विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

बताया गया कि सभी लोग नरसिंहपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। जबलपुर के मदनमहल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरने के बाद वे पटरी की तरफ विपरीत दिशा में जा रहे थे, इस दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। घटना के बाद जीआरपी और,आरपीएफ के साथ ही मदन महल थाना पुलिस ने मेडिकल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना, इसके साथ ही घटना की जांच शुरू की। हादसे में बच्चों सहित तीनों महिलाएं ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में सभी छह लोग घायल हो गए। जिनमें एक महिला और 4 वर्ष के बच्चे की हालत गंभीर है, सभी घायलों को तत्काल मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। जहां 22 वर्षीय पुष्पा सोनी की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्चा आईसीयू में भर्ती किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही सीएसपी रितेश कुमार शिव, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सुजीत कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे।

मिली जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर दादा महाराज के पास बनी बस्ती में रहने वाली शिवानी पटेल, नन्ही बाई, पुष्पा सोनी, रीति पटेल ( 4 वर्ष ) इंद्रजीत पटेल (2 वर्ष) एवं एक अन्य 4 वर्षीय बालक जबलपुर आए थे, शाम को ट्रेन से सभी वापस नरसिंहपुर जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के दौरान तीनों महिलाएं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रही थीं, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों की बजाय ट्रेन की पटरियां पार करना ज्यादा आसान समझा, जब वे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पटरियां पार कर रही थीं, तभी एक मालगाड़ी आ गई और तीनों महिलाएं बच्चों सहित उसकी चपेट में आ गए।

घटना के वक्त प्लेटफॉर्म पर ना तो जीआरपी का कोई कर्मचारी मौजूद था और ना ही आरपीएफ का कोई जवान। बताया जा रहा है कि घटना में छह लोग घायल हुये हैं, जिन्हें उपचार के लिये मेडिकल भेजा गया। एक चार साल के एक बच्चे की हालत गंभीर है, उसे मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में शिफ्ट किया गया है। शेष चार घायलों की हालत सामान्य है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं।