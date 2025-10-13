MP में सरकारी जमीन पर बन रहे मदरसे पर चला बुलडोजर, किसकी शिकायत पर हुआ ऐक्शन?

जबलपुर के आधारताल तहसील के अंतर्गत आने वाले आयशा नगर क्षेत्र के ग्राम कुदवारी की सरकारी भूमि के खसरा नंबर 135 पर करीब 950 वर्ग फीट क्षेत्र फल में तक्सीम बानो नामक महिला की ओर से निर्माण किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठन ने लैंड जिहाद और मदरसा निर्माण के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत प्रसासन से की थी।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में शासकीय जमीन पर बन रहे मदरसे पर आज बुलडोजर चल गया। लैंड जिहाद के आरोप से घिरे इस मदरसे के निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन से शिकायत की थी। जबलपुर जिले के गांव की शासकीय जमीन पर पिछले एक साल से मदरसे का निर्माण हो रहा था। आज पुलिस प्रसाशन के साथ निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची ओर अवैध निर्माण को हटा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और आसपास के लोगो की भीड़ जमा हो गई। इस मामले को लेकर प्रसासन का कहना कि गांव की पूरी भूमि शासकीय है, जिसकी शिकायत होती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जबलपुर के आधारताल तहसील के अंतर्गत आने वाले आयशा नगर क्षेत्र के ग्राम कुदवारी की सरकारी भूमि के खसरा नंबर 135 पर करीब 950 वर्ग फीट क्षेत्र फल में तक्सीम बानो नामक महिला की ओर से निर्माण किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठन ने लैंड जिहाद और मदरसा निर्माण के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत प्रसासन से की थी। सोमवार को प्रसासनिक अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा ओर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि यहां सरकारी जमीन पर पिछले एक साल से कब्जा किया जा रहा था। मदरसे की नींव डाल दी गई थी। मामले को लेकर पहले भी इस संबंध में नोटिस जारी कर बेदखली का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने और नोटिस का जबाब नहीं देने पर सोमवार तहसीलदार, एसडीओपी और थाना प्रभारी आधारताल की टीम ने मौके पर पहुंची ओर निर्माणधीन पिलर और निर्माण सामग्री हटाई गई।

नायब तहसीलदार रमेश कुमार कोष्ठी ने बताया कि कब्जे की जमीन पर क्या निर्माण किया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर किसी को नहीं पाया गया। अब तक्सीम बानो से पूछताछ की जाएगी कि वहां पर निर्माण का उद्देश्य क्या था। उन्होंने कहा कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर पंचनामा तैयार किया है और आगे की जांच जारी है। गांव में पूरी भूमि सरकारी है और लोग इस पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायत होती है, प्रशासन उसी के खिलाफ कार्रवाई करता है। नायब तहसीलदार का कहना है कि जिनके खिलाफ शिकायत मिलेगी, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

हिंदू धर्म सेना के अंकित ठाकुर ने बताया कि यंहा नबी मदरसा के नाम से एक नया निर्माण किया जा रहा था, कुछ लोग धीरे-धीरे यहां कब्जा कर रहे हैं, यह सरकारी जमीन है जिसकी शिकायत लगातार की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से धन लाकर लगाया जा रहा था। यह पिछले कई समय से चल रहा है। कुदवारी एरिया के आयशा नगर की पूरी जमीन सरकारी है। ओर एक किन्नर मदरसा के लिए फंड दे रहा है। कुछ ही दिनों में यहां मदरसा तैयार हो जाता। हम आगे की और भी कार्रवाई के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं जल्दी ही सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे।