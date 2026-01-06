MP में सर्दी के साथ घने कोहरे का सितम, तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा; IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: राजगढ़ और शाजापुर में शीत लहर व शीत दिन होने की आशंका है। मंदसौर, सिंगरौली और सिवनी में शीत लहर चल सकती है। वहीं सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना और मैहर में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। जबकि शहडोल और नरसिंहपुर कोहरे के साथ शीत लहर चलने की उम्मीद है।

उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग दिन में भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। बीते दिन प्रदेश के भोपाल और राजगढ़ जिलों में तीव्र शीत लहर का असर रहा, जबकि शाजापुर, शहडोल, सिवनी, मंदसौर और सीहोर जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखा गया। इस दौरान शाजापुर में तीव्र शीतल दिन रहा, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर और नरसिंहपुर जिलों में शीतल दिन रहा।

सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ जिले में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि शहडोल (कल्याणपुर) में 2.8 डिग्री, शाजापुर (गिरवर) में 3.7 डिग्री, मंदसौर व भोपाल में 3.8 डिग्री और सीहोर में 3.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रायसेन में 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में घरे कोहरे की विजिबिलिटी पर भी असर देखा जा रहा है, इस दौरान सोमवार को दतिया में 50 मीटर से कम, राजगढ़, ग्वालियर और खजुराहो में 50 से 200 मीटर, नौगांव और रीवा में 500 से 1000 मीटर विजिबिलिटी रही।

अगले दो दिन के लिए विभाग ने जारी की चेतावनी: मंगलवार (6 जनवरी) के लिए मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में अति घने कोहरे व छतरपुर में अति घने कोहरे के साथ शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल के लिए विभाग ने घने कोहरे के साथ शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, इंदौर, रतलाम्, उज्जैन, देवास, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर जिलों के लिए मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़ और शाजापुर में शीत लहर व शीत दिन होने की आशंका है। मंदसौर, सिंगरौली और सिवनी में शीत लहर चल सकती है। वहीं सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना और मैहर में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। जबकि शहडोल और नरसिंहपुर कोहरे के साथ शीत लहर चलने की उम्मीद है।

बुधवार (7 जनवरी) के लिए मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में अति घने कोहरे का ओरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि मुरैना, श्योपुरकलां, रीवा, मऊगंज, सतना और पन्ना जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल जिले में शीत लहर के साथ मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और मैहर जिले में मध्यम कोहरा व शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर में कहीं-कहीं शीत लहर चलने की आशंका जताई है।

सोमवार को कहां रहा कैसा दिन? शीत लहर - गिरवर (शाजापुर), कल्याणपुर (शहडोल), सिवनी, मंदसौर, सीहोर।

तीव्र शीत लहर- भोपाल और राजगढ़

शीतल दिन- भोपाल, विदिशा, सीहोर, नरसिंहपुर

तीव्र शीतल दिन- गिरवर (शाजापुर)

अति घना कोहरा- दतिया

घना कोहरा- ग्वालियर, राजगढ़, छतरपुर (खजुराहो)

मध्यम कोहरा- जबलपुर

हल्का कोहरा- नौगांव, रीवा, भोपाल, रायसेन