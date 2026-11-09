पटाखा सावधानी से चलाने की बात पर भड़के लोग, MP में IPS अधिकारी के पिता से मारपीट
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह जितेंद्र जैन को बचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस देवेंद्र ग्वाल, नितिन ग्वाल और विशाल पाल को थाने ले गई।
मध्य प्रदेश के गुना में दीपावली की रात पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। ख्यावदा चौराहे पर एक डेयरी के बाहर पटाखे चलाने के दौरान एक IPS अधिकारी के पिता के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पटाखा उनकी तरफ आने पर उन्होंने सावधानी से पटाखे चलाने की सलाह दी थी। इसी बात पर डेयरी संचालक और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान उनका कुर्ता भी फाड़ दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। तीनों को एसडीएम के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। गुना निवासी जितेंद्र जैन दीपावली की पूजा के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान ख्यावदा चौराहे पर स्थित ग्वाल डेयरी एंड स्वीट्स के संचालक देवेंद्र ग्वाल और उसके कर्मचारी दुकान के बाहर पटाखे चला रहे थे।
मारपीट की, कुर्ता भी फाड़ा
इसी बीच एक पटाखा जितेंद्र जैन की तरफ आ गया। उन्होंने पटाखे चलाने वालों को सावधानी बरतने और देखकर पटाखे चलाने की बात कही। आरोप है कि उनकी इस बात से डेयरी संचालक और कर्मचारी नाराज हो गए। इसके बाद उनके साथ विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। आरोपियों ने जितेंद्र जैन के साथ मारपीट की और उनका कुर्ता तक फाड़ दिया।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह जितेंद्र जैन को बचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस देवेंद्र ग्वाल, नितिन ग्वाल और विशाल पाल को थाने ले गई।
IPS अधिकारी हैं जितेंद्र जैन के बेटे
इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितेंद्र जैन के बेटे मानव जैन IPS अधिकारी हैं। वे फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं और दीपावली के अवसर पर अपने घर गुना आए हुए थे।
पुलिस ने तीन आरोपियों को भेजा जेल
कोतवाली थाना प्रभारी टीआई राजकुमार शर्मा ने बताया कि जितेंद्र जैन के साथ मारपीट हुई थी। उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद उन्हें एसडीएम के सामने पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।दीपावली जैसे त्योहार पर पटाखे चलाने के दौरान सुरक्षा और सावधानी को लेकर हुई यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें