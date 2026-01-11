MP में खूनी मांझे का कहर, बाइक जा रहे शख्स का काटा गला, छात्र भी बना शिकार

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया और तिलक नगर क्षेत्र के बीच एक शख्स की चाइनीज मांझे से दर्दनाक मौत हो गई। रविवार शाम जो हुआ बाइक से घर लौट रहे युवक का गला पतंग की घातक डोर ने इस बेरहमी से काटा कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी जिंदगी खत्म हो गई।

मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया और तिलक नगर क्षेत्र के बीच एक शख्स की चाइनीज मांझे से दर्दनाक मौत हो गई। रविवार शाम जो हुआ बाइक से घर लौट रहे युवक का गला पतंग की घातक डोर ने इस बेरहमी से काटा कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक हंसता-खेलता परिवार पलभर में उजड़ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिचौली मर्दाना स्थित ओम साई विहार कॉलोनी निवासी रघुवीर धाकड़ पेशे से टाइल्स फिटिंग के ठेकेदार थे। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद वे नई साइट देखने निकले थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे शकुंतला अस्पताल के पास पहुंचते ही अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंसा और बाइक की रफ्तार के साथ ब्लेड बनकर गले को चीरता चला गया। रघुवीर सड़क पर गिर पड़े, खून से लथपथ, और आसपास मौजूद लोग सिर्फ बेबस होकर देखते रह गए।

राहगीरों ने उनके मोबाइल से परिजनों को सूचना दी और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर बैठे। तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

रघुवीर का परिवार पहले ही दर्द से टूट चुका था। दो साल पहले उनके दूसरे बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। अब घर के मुखिया की असमय और दर्दनाक विदाई ने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी है। एक बेटा साहिल आज भी पढ़ाई कर रहा है और अब उसके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। मोहल्ले में मातम पसरा है, हर आंख नम है।

नीट की तैयारी कर रहा छात्र भी बना चाइनीज मांझे का शिकार इसी शहर में सपना-संगीता रोड पर नीट की तैयारी कर रहा नरेंद्र जामोद भी चाइनीज मांझे का शिकार बना। शाम साढ़े पांच बजे दोस्त अनिल चौहान के साथ बाइक से लौटते समय मांझा उसके गले में फंस गया। अनिल उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां नरेंद्र जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।