Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Indore Man died because of chinese manjha NEET Student Injured
MP में खूनी मांझे का कहर, बाइक जा रहे शख्स का काटा गला, छात्र भी बना शिकार

MP में खूनी मांझे का कहर, बाइक जा रहे शख्स का काटा गला, छात्र भी बना शिकार

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया और तिलक नगर क्षेत्र के बीच एक शख्स की चाइनीज मांझे से दर्दनाक मौत हो गई। रविवार शाम जो हुआ बाइक से घर लौट रहे युवक का गला पतंग की घातक डोर ने इस बेरहमी से काटा कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी जिंदगी खत्म हो गई।

Jan 11, 2026 11:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया और तिलक नगर क्षेत्र के बीच एक शख्स की चाइनीज मांझे से दर्दनाक मौत हो गई। रविवार शाम जो हुआ बाइक से घर लौट रहे युवक का गला पतंग की घातक डोर ने इस बेरहमी से काटा कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक हंसता-खेलता परिवार पलभर में उजड़ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिचौली मर्दाना स्थित ओम साई विहार कॉलोनी निवासी रघुवीर धाकड़ पेशे से टाइल्स फिटिंग के ठेकेदार थे। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद वे नई साइट देखने निकले थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे शकुंतला अस्पताल के पास पहुंचते ही अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंसा और बाइक की रफ्तार के साथ ब्लेड बनकर गले को चीरता चला गया। रघुवीर सड़क पर गिर पड़े, खून से लथपथ, और आसपास मौजूद लोग सिर्फ बेबस होकर देखते रह गए।

राहगीरों ने उनके मोबाइल से परिजनों को सूचना दी और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर बैठे। तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

रघुवीर का परिवार पहले ही दर्द से टूट चुका था। दो साल पहले उनके दूसरे बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। अब घर के मुखिया की असमय और दर्दनाक विदाई ने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी है। एक बेटा साहिल आज भी पढ़ाई कर रहा है और अब उसके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। मोहल्ले में मातम पसरा है, हर आंख नम है।

नीट की तैयारी कर रहा छात्र भी बना चाइनीज मांझे का शिकार

इसी शहर में सपना-संगीता रोड पर नीट की तैयारी कर रहा नरेंद्र जामोद भी चाइनीज मांझे का शिकार बना। शाम साढ़े पांच बजे दोस्त अनिल चौहान के साथ बाइक से लौटते समय मांझा उसके गले में फंस गया। अनिल उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां नरेंद्र जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

रिपोर्ट- हेमंत नांगले

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|