mp indore kalani nagar road accident how truck rammed two wheelers three wheelers many dead know full story वो सबको रौंदने निकला था; नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इंदौर में कैसे मचाया मौत का तांडव?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp indore kalani nagar road accident how truck rammed two wheelers three wheelers many dead know full story

वो सबको रौंदने निकला था; नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इंदौर में कैसे मचाया मौत का तांडव?

इस हादसे में निजी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लक्ष्मीकांत सोनी और इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी कैलाश चंद्र जोशी की मौत हो गई वहीं मंगलवार सुबह इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती महेश कटवा से ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरTue, 16 Sep 2025 10:34 AM
share Share
Follow Us on
वो सबको रौंदने निकला था; नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इंदौर में कैसे मचाया मौत का तांडव?

किसी पर रफ्तार का नशा किस कदर सवार होता है, इसकी बानगी इंदौर में बीती रात देखने को मिली। शराब के नशे में ट्रक चालक ने कई घंटे तक मौत का तांडव किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दिया कि ट्रक चालक इतना अधिक नशे में था, कि उसे पास चले दो पहिया और चार पहिया वाहन तक नहीं दिखाई दिए। वह लगातार सभी को रौंदता हुआ आगे चल गया। इस भीषण हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

लोगों ने बताई आंखों देखी

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना शाम 7:30 के करीब की बताई जा रही है, जब शिक्षक नगर के समीप एक ट्रक तेज गति से आ रहा था और बिना ब्रेक लगाए ट्रक चालक सभी को रोंदता हुआ आगे बढ़ गया। कई राहगीरों ने ट्रक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक ड्राइवर इतना अधिक नशे में था कि उसे कुछ सुनाई दिखाई ही नहीं दिया।

इस हादसे में निजी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लक्ष्मीकांत सोनी और इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी कैलाश चंद्र जोशी की मौत हो गई वहीं मंगलवार सुबह इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती महेश कटवा से ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ो की संख्या में अभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। ट्रक की गाड़ी नंबर एमपी 09 जेडपी 4069 के मलिक सोहेल उर्फ डमरू सिंह का नाम सामने आया है जो धर्मपुरी का निवासी बताया गया है ।

पुलिस की मीडिया कर्मियों से झड़प, बचाने वाले राहगीरों को खदेड़ा

इधर घटना के बाद बड़ा गणपति चौराहे पर राहगीरों का जमावड़ा लग गया। हृदयविदारक घटना को देखने के लिए लोग आते रहे। जिसे पुलिस भगाते नजर आई। भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों को भी पुलिसकर्मी, डीसीपी, एसीपी कवरेज करने से रोकने लगे। डीसीपी जोन 1 कृष्ण लालचदानी और एडिशल सीपी अमित सिंह ने मामला संभालते हुए आराम से कवरेज करने की बात कही और मामला शांत कराया।

ये लोग हुए घायल

अशोक गोपालानी (71) और उनकी पत्नी काजल (63) अंकिता गोपालानी (30) , संविद दुधानी , पलक जोशी , अनिल कोठारे (35) को राहगीरों ने रामचंद्र चौराहे पर स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहीं दीक्षा चौहान (16) , महेश केथवास (45) , रजनी कैथवास (35), विपुल शर्मा (28) को भाटिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल संस्कृति को भंडारी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महेश और रजनी कैथवास को अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया है।

एंबुलेंस नहीं, मजदूरों ने बचाई जान

हादसे के बाद जो नजारा दिखा वह और भी शर्मनाक था। एंबुलेंस पहुंचने में देर हो गई। उस दौरान आसपास मौजूद कामगारों और स्थानीय लोगों ने ही घायलों को रिक्शा, ऑटो और निजी वाहनों से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

नेताओं का जमावड़ा, जनता का गुस्सा

घटना के बाद अस्पताल में नेताओं का जमावड़ा लग गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक मालिनी गौड़, ऊषा ठाकुर, गोलू शुक्ला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे समेत कई नेता घायलों को देखने पहुंचे। लेकिन गुस्साई जनता ने कहा –“नेता सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, जब रोकथाम की जरूरत होती है तब कोई सामने नहीं आता।” अस्पताल के बाहर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए।

रिपोर्ट- हेमंत

Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|