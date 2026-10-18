35 करोड़ का मालिक ,सैलरी से 568 फीसदी ज्यादा प्रॉपर्टी; इंदौर का करोड़पति पुलिस ड्राइवर फिरोज खान सस्पेंड

जानकारी के अनुसार, फिरोज खान पुत्र फारुख खान का करीब एक साल पहले देवास से तबादला हुआ था। इसके बाद वह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) पहुंचा था, जहां वह चालक के पद पर तैनात था।

मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस की छापेमार कार्रवाई के बाद हेड कॉन्सटेबल फिरोज खान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) की एसपी वाहिनी सिंह ने उसे निलंबित कर दिया है। वहीं, लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के मामले में भी अलग से विभागीय जांच शुरू कराई गई है। दूसरी ओर, लोकायुक्त पुलिस फिरोज खान की संपत्तियों और बैंक खातों की पड़ताल में जुटी है। अब तक उसके 22 बैंक खातों में से 17 का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। जांच में इन खातों में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलने की जानकारी सामने आई है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो गई है। जांच का दायरा केवल बैंक खातों तक सीमित नहीं है, बल्कि फिरोज खान की संपत्तियों, जमीन के कारोबार और उसके संपर्कों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही उसकी संपत्ति और आर्थिक लेन-देन से संबंधित तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

एक साल से गैरहाजिर, अब निलंबन के साथ विभागीय जांच जानकारी के अनुसार, फिरोज खान पुत्र फारुख खान का करीब एक साल पहले देवास से तबादला हुआ था। इसके बाद वह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) पहुंचा था, जहां वह चालक के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि आमद देने के कुछ दिन बाद ही वह ड्यूटी से गैरहाजिर हो गया। उसकी लंबे समय से अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे।

अब लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद विभाग ने उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। साथ ही, यह पता लगाने के लिए अलग से जांच शुरू की गई है कि आखिर वह इतने लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित कैसे रहा। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि उसकी गैरहाजिरी के दौरान विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई हुई और अनुपस्थिति से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किस तरह किया गया।

22 बैंक खातों पर लोकायुक्त की नजर, 17 का सत्यापन पूरा लोकायुक्त पुलिस फिरोज खान से जुड़े आर्थिक मामलों की तह तक पहुंचने के लिए उसके बैंक खातों की जांच कर रही है। कुल 22 बैंक खातों में से 17 खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इन खातों में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम मिलने की जानकारी सामने आई है। शेष खातों की जांच और अन्य वित्तीय पहलुओं की पड़ताल के बाद ही कुल जमा राशि तथा लेन-देन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच एजेंसी उसकी संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटा रही है। जमीन के कारोबार में उसकी कथित सक्रियता और संपर्कों से जुड़े पहलुओं को भी जांच के दायरे में बताया गया है। फिलहाल, बैंक खातों में मिली रकम अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। रकम के स्रोत, आय के ज्ञात साधनों और संपत्तियों के बीच संबंधों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा।

साल 2002 में आरक्षक के पद पर हुई थी भर्ती प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिरोज खान वर्ष 2002 में मंदसौर पुलिस में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था। उसकी नौकरी का बड़ा हिस्सा देवास में बीतने की जानकारी है। वह चालक के पद पर रहते हुए जमीन के कारोबार में सक्रिय बताया जाता है। उसके खिलाफ सामने आए आरोपों और उसके आर्थिक लेन-देन की वास्तविकता की जांच अब महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि वह पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारियों से कथित सांठगांठ के जरिए ड्यूटी से गैरहाजिर रहता था। नोटिस मिलने पर बीमारी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात भी सामने आई है। इन दावों की पुष्टि विभागीय जांच और संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही हो सकेगी।

सेवानिवृत्त आईजी के संरक्षण में नेटवर्क बनाने का दावा खबर के अनुसार, फिरोज खान ने एक पदोन्नत आईजी के संरक्षण में अपना नेटवर्क खड़ा किया था। संबंधित अधिकारी उस समय उज्जैन में डीआईजी के पद पर पदस्थ थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बताया गया है कि फिरोज खान को उस दौरान क्राइम ब्रांच में अटैच किया गया था। इसके बाद उस पर खातेगांव-कन्नौद के जंगलों से सागौन की तस्करी करवाने और विवादित जमीनों के सौदों में सक्रिय रहने के आरोपों का उल्लेख किया गया है।

ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही किया जा सकता है। लोकायुक्त की मौजूदा कार्रवाई के बीच इन पुराने दावों और कथित संपर्कों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर नजर रहेगी।

फिरोज खान के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद निरीक्षक का तबादला इस पूरे मामले के बीच विशेष शाखा में पदस्थ निरीक्षक महेंद्र पटेल का देवास से भोपाल तबादला भी चर्चा में है। बताया गया है कि पटेल करीब 12 वर्षों से देवास में पदस्थ थे। इसी दौरान फिरोज खान के साथ उनकी एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगी। इसके बाद उनके तबादले की जानकारी सामने आई।

हालांकि, निरीक्षक महेंद्र पटेल के तबादले का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल तस्वीर सामने आने और तबादले के समय के आधार पर दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध मानना उचित नहीं होगा।