Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp indore chess player bad touch with 7 year old girl later arrested know full details

शतरंज सिखाने के बहाने मासूम से अश्लीलता, इंदौर में टीचर की हरकत शर्म से झुका देगी

पुलिस के अनुसार, पलासिया इलाके में रहने वाले परिजनों ने उन्हे बताया था कि घर पर एक शतरंज का टीचर उनकी बच्ची को ट्रेनिंग देने आता था, लेकिन कुछ दिनों से बच्ची के व्यवहार में बदलाव के बाद बच्ची ने उन्हें बताया कि टीचर बैड टच जैसी हरकत करता है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSun, 12 Oct 2025 03:19 PM
share Share
Follow Us on
शतरंज सिखाने के बहाने मासूम से अश्लीलता, इंदौर में टीचर की हरकत शर्म से झुका देगी

इंदौर में एक बार फिर मासूम के साथ गलत तरीके से छूने का अमल सामने आया है। परिवार को इस बात की जानकारी उस समय लगी, जब बच्ची गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने बच्ची से पूछा तो वो भी चौंक गए। जो शतरंज का गुरु उसे घर शतरंज सिखाने आता था, वो ही उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, पलासिया इलाके में रहने वाले परिजनों ने उन्हे बताया था कि घर पर एक शतरंज का टीचर उनकी बच्ची को ट्रेनिंग देने आता था, लेकिन कुछ दिनों से बच्ची के व्यवहार में बदलाव के बाद बच्ची ने उन्हें बताया कि टीचर बैड टच जैसी हरकत करता है। परिजन बच्ची के साथ थाने पहुंचे। परिजन की शिकायत पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शतरंज टीचर ओमप्रकाश मंडलोई के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में FIR की गई है।

महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 7 साल की है। नजदीक में रहने वाली एक सहेली के यहां पर ओमप्रकाश बच्चों को शतरंज सिखाने आता है। यह बात पता चलने पर लड़की की मां ने उन्हें बेटी को शतरंज सिखाने के लिए हायर किया था। अगस्त के आखिरी सप्ताह से ओमप्रकाश मंडलोई ने महिला के घर आकर उनकी बेटी को शतरंज सिखाने की कोचिंग दी। पहले बेटी का व्यवहार अच्छा रहा। करीब 10 से 15 दिनों में बेटी का व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह गुमसुम रहने लगी। 9 अक्टूबर को बेटी से काफी बातें की तो वह शतरंज नहीं सीखने की बात करते हुए रोने लगी। जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि सर गंदे हैं। वह गलत तरीके से चेहरे और शरीर पर टच करते हैं। तो उसे ठीक नहीं लगता। लड़की काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी।

महिला अपनी बेटी की बात सुनकर खुद भी चौंक गई। दूसरे दिन उन्होंने पति को इस घटना की जानकारी दी। जिसमें दंपती ने अपने परिवार से बात कर मामले में शतरंज के टीचर ओमप्रकाश मंडलोई के खिलाफ थाने आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

रिपोर्ट- हेमंत

Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|