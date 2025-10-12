शतरंज सिखाने के बहाने मासूम से अश्लीलता, इंदौर में टीचर की हरकत शर्म से झुका देगी

पुलिस के अनुसार, पलासिया इलाके में रहने वाले परिजनों ने उन्हे बताया था कि घर पर एक शतरंज का टीचर उनकी बच्ची को ट्रेनिंग देने आता था, लेकिन कुछ दिनों से बच्ची के व्यवहार में बदलाव के बाद बच्ची ने उन्हें बताया कि टीचर बैड टच जैसी हरकत करता है।

इंदौर में एक बार फिर मासूम के साथ गलत तरीके से छूने का अमल सामने आया है। परिवार को इस बात की जानकारी उस समय लगी, जब बच्ची गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने बच्ची से पूछा तो वो भी चौंक गए। जो शतरंज का गुरु उसे घर शतरंज सिखाने आता था, वो ही उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, पलासिया इलाके में रहने वाले परिजनों ने उन्हे बताया था कि घर पर एक शतरंज का टीचर उनकी बच्ची को ट्रेनिंग देने आता था, लेकिन कुछ दिनों से बच्ची के व्यवहार में बदलाव के बाद बच्ची ने उन्हें बताया कि टीचर बैड टच जैसी हरकत करता है। परिजन बच्ची के साथ थाने पहुंचे। परिजन की शिकायत पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शतरंज टीचर ओमप्रकाश मंडलोई के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में FIR की गई है।

महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 7 साल की है। नजदीक में रहने वाली एक सहेली के यहां पर ओमप्रकाश बच्चों को शतरंज सिखाने आता है। यह बात पता चलने पर लड़की की मां ने उन्हें बेटी को शतरंज सिखाने के लिए हायर किया था। अगस्त के आखिरी सप्ताह से ओमप्रकाश मंडलोई ने महिला के घर आकर उनकी बेटी को शतरंज सिखाने की कोचिंग दी। पहले बेटी का व्यवहार अच्छा रहा। करीब 10 से 15 दिनों में बेटी का व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह गुमसुम रहने लगी। 9 अक्टूबर को बेटी से काफी बातें की तो वह शतरंज नहीं सीखने की बात करते हुए रोने लगी। जब उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि सर गंदे हैं। वह गलत तरीके से चेहरे और शरीर पर टच करते हैं। तो उसे ठीक नहीं लगता। लड़की काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी।

महिला अपनी बेटी की बात सुनकर खुद भी चौंक गई। दूसरे दिन उन्होंने पति को इस घटना की जानकारी दी। जिसमें दंपती ने अपने परिवार से बात कर मामले में शतरंज के टीचर ओमप्रकाश मंडलोई के खिलाफ थाने आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।