MP की इस यूनिवर्सिटी में असम के छात्र पर हमला, नाम-पता पूछा और बुरी तरह कर दी पिटाई

 घटना 13 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे हुई। उस समय वह 'गुरु गोबिंद बॉयज हॉस्टल' में अपने कमरे से वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला था। वहां कथित तौर पर नशे की हालत में 6 से 7 छात्रों ने उसे रोका और उसका नाम व पता पूछने लगे। जैसे ही हिरोज ने बताया कि वह असम से है, उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।

Jan 15, 2026 01:31 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी (IGNTU) के हॉस्टल में असम के एक छात्र के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हमले से पहले हमलावरों ने छात्र से उसका नाम और उसके राज्य के बारे में पूछा था। पीड़ित छात्र हिरोज ज्योति दास एमए इकोनॉमिक्स (MA Economics) के प्रथम वर्ष का छात्र है। उसे इस हमले में कई गंभीर चोटें आई हैं। उसने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उसकी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर उसे निशाना बनाया और हमले के दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

जान से मारने की धमकी

एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट की मानें तो पीड़ित के अनुसार, यह घटना 13 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे हुई। उस समय वह 'गुरु गोबिंद बॉयज हॉस्टल' में अपने कमरे से वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला था। वहां कथित तौर पर नशे की हालत में 6 से 7 छात्रों ने उसे रोका और उसका नाम व पता पूछने लगे। जैसे ही हिरोज ने बताया कि वह असम से है, उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने बताया कि हमलावरों ने न केवल उसे पीटा, बल्कि उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं।

घायल छात्र को सबसे पहले यूनिवर्सिटी के डिस्पेंसरी (औषधालय) में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि हमले की वजह से उसकी नाक की हड्डी टूट गई है, आंखों में खून जमा हो गया है और चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर कई गंभीर चोटें आई हैं।

पांच छात्रों पर ऐक्शन

इस घटना के बाद पूरे कैंपस में भारी गुस्सा और विरोध देखने को मिला। 14 जनवरी को छात्रों और एनसीसी (NCC) कैडेटों ने मिलकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इमारत को घेर लिया। छात्र कई घंटों तक नारेबाजी करते रहे। प्रशासन के केवल मौखिक आश्वासनों से असंतुष्ट होकर, प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थिति को बिगड़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की और पांच छात्रोंअनुराग पांडे, जतिन सिंह, रंजीत त्रिपाठी, विशाल यादव और उत्कर्ष सिंह को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है।

प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि यह हमला कैंपस में सुरक्षा की भारी चूक और भेदभाव की गहरी जड़ों को दर्शाता है। प्रदर्शन कर रही छात्रा सिमरन सिंह ने बताया कि पीड़ित (दास) से कहा गया था कि वह कमरा "पहले उन लड़कों का था।" इस बात ने हॉस्टल के भीतर सुरक्षा और हमले के समय वहां गार्डों की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीसी (NCC) कैडेट अक्षय ने कहा कि किसी छात्र से उसके राज्य के बारे में पूछकर हमला करना पूरी तरह असहनीय है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "असम भारत का हिस्सा है।" एक अन्य एनसीसी कैडेट रिंकी यादव ने कहा कि हालांकि एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्रों का भरोसा डगमगा रहा है क्योंकि अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।

इस घटना पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह ने सोशल मीडिया पर इस हमले को "अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक" बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छात्रों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि विश्वविद्यालय की गरिमा और शैक्षणिक माहौल को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दोषियों और लापरवाह अधिकारियों, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार और मनावर के विधायक हीरालाल अलावा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए।

