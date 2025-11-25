Hindustan Hindi News
ब्राह्मण अपनी बेटी; आरक्षण पर विवादित बयान देने वाले IAS अफसर ने मांग ली माफी

Tue, 25 Nov 2025 04:05 PMUtkarsh Gaharwar भोपाल, एएनआई
ब्राम्हण से उसकी बेटी की अपने बेटे से शादी कराने वाला बयान देकर बुरे फंसे आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है। आरक्षम के बहाने विवादित बयान देकर फंसे संतोष वर्मा ने मामला गरमाता देख कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। आईएएस अधिकारी ने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी समुदाय या धर्म का अपमान करना नहीं था।

मध्य प्रदेश अजाक्स (AJJAKS - अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ) के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने कहा, "मेरा कोई इरादा राजनीतिक हंगामा खड़ा करने का नहीं था। असल में यह मध्य प्रदेश अजाक्स की हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक के दौरान, अजाक्स के हमारे पिछले अध्यक्ष, जो पिछले 21 वर्षों से पद पर थे ने अपना इस्तीफा दे दिया और मुझे सर्वसम्मति से अजाक्स का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद, हम इस बात पर अपने विचार साझा कर रहे थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर।"

मध्य प्रदेश अजाक्स की यह बैठक 23 नवंबर को राज्य की राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को अजाक्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो वर्तमान में राज्य के कृषि विभाग में उप सचिव हैं। संतोष वर्मा ने कहा, "कुछ लोगों का मानना था कि अगर कोई आईएएस अधिकारी बन गया है, तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को आरक्षण के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। इस पर बोलते हुए, मैंने कहा था कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और मेरा सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो गया है, तब भी मेरे बच्चों और हमारे समुदाय को समाज से 'रोटी-बेटी' का व्यवहार मिलना चाहिए। लेकिन मेरे संबोधन का केवल एक खास हिस्सा ही प्रचारित किया गया।"

संतोष वर्मा ने आगे कहा कि उनके मन में किसी भी समुदाय के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, और न ही उनका इरादा किसी समुदाय की बेटी को ठेस पहुंचाने का था। उन्होंने कहा, "अगर मेरे शब्दों से किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। कुछ लोगों ने मेरे कहे का केवल एक हिस्सा प्रचारित किया। जिन लोगों ने इस विवाद को हवा दी है, उन्होंने मेरे भाषण में से केवल एक पंक्ति ली है।"

गौरतलब है, अधिकारी ने तब विवाद खड़ा कर दिया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ब्राह्मण बेटियों के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। वर्मा को यह कहते हुए सुना गया था कि "जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।"

इस बीच, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने अधिकारी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी की टिप्पणी से पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तिवारी ने कहा, "संतोष वर्मा को अपनी टिप्पणी के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे पूरे समुदाय को ठेस पहुँची है। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा।"

