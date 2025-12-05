Hindustan Hindi News
गला पकड़कर घसीटा, फिर मां और 2 साल की बेटी को छत से दे दिया धक्का; MP में पति की हैवानियत

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक एक शख्स अपनी पत्नी और बेटी को छत से नीचे फेंक दिया। घटना रायपुर काला गांव की है जहां 26 नवंबर को श्याम नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया।

Dec 05, 2025 04:47 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक एक शख्स अपनी पत्नी और बेटी को छत से नीचे फेंक दिया। घटना रायपुर काला गांव की है जहां 26 नवंबर को श्याम नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पति नशे में था। महिला की पहचान 23 साल की आरती के रूप में हुई है।

पति को शराब पीने की आदत और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। श्याम आरती के साथ मारपीट भी करता था। बार-बार मारपीट से तंग आकर आरती पिछले 5 महीने से अपने पिता के पास रह रही थी।

घटना वाले दिन श्याम पड़ोसी की छत पर शराब पी कहा था और आरती और उसके परिवारवालों को गालियां दे रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब आरती ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके साथ मारपीट की और पहले फ्लोर से नीचे फेंक दिया। उसने अपनी दो साल की बेटी को भी नहीं बख्शा और उसे भी नीचे फेंक दिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने आरती को उसका गला पकड़कर घसीटा और फिर नीचें पत्थरों पर फेंक दिया। इस घटना में मां बेटी दोनों घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरती को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज मिलने के बाद आरती ने शिकायत दर्ज कराई और श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

