MP में पत्नी के साथ सो रहे युवक की गोली लगने से मौत, कमरे टूटी मिली चिड़िया
मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात 25 साल के युवक की उसके ही कमरे में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक लवकुश माहौर सूरत में मजदूरी करता था। 12 दिन पहले बेटे के जन्म की खुशी और होली मनाने घर आया था। घटना के समय वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात 25 साल के युवक की उसके ही कमरे में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक लवकुश माहौर सूरत में मजदूरी करता था। 12 दिन पहले बेटे के जन्म की खुशी और होली मनाने घर आया था। घटना के समय वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे।
रात करीब 3 बजे गोली की आवाज सुनकर परिजन जागे और कमरे का दरवाजा खुलवाया तो युवक मृत पड़ा था। उसकी कनपटी पर गोली लगी थी। घटना सिहोनिया थाने के सामने वाली गली की है।
पुलिस और एफएसएल टीम को जांच के दौरान कमरे में मृतक की पत्नी की टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ होगा। डीएसपी विजय भदौरिया के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, क्योंकि मृतक की कनपटी पर गन पाउडर और कार्बन के निशान काफी अधिक मिले हैं, जो बताते हैं कि गोली बिलकुल सटाकर मारी गई है।
12 दिन पहले लवकुश की पत्नी राखी ने बेटे को जन्म दिया, इसलिए वह अपने घर सिहोनिया आया था।होली के बाद वह वापस जाने वाला था।मृतक के छोटे भाई अनिल माहौर के अनुसार उसके भाई लवकुश को पड़ोसी विक्रम परमार ने गोली मारी है।वह छत के रास्ते आया और मेरे भाई को गोली मारकर भाग गया।विक्रम की चप्पल छत पर भी उतरी मिली है। विक्रम से पिछले साल 6 मार्च 2025 को मेरे चाचा की बेटी की शादी के दौरान झगड़ा हुआ था।
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें