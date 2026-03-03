Hindustan Hindi News
MP में पत्नी के साथ सो रहे युवक की गोली लगने से मौत, कमरे टूटी मिली चिड़िया

Mar 03, 2026 02:10 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात 25 साल के युवक की उसके ही कमरे में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक लवकुश माहौर सूरत में मजदूरी करता था। 12 दिन पहले बेटे के जन्म की खुशी और होली मनाने घर आया था।

मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात 25 साल के युवक की उसके ही कमरे में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक लवकुश माहौर सूरत में मजदूरी करता था। 12 दिन पहले बेटे के जन्म की खुशी और होली मनाने घर आया था। घटना के समय वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे।

रात करीब 3 बजे गोली की आवाज सुनकर परिजन जागे और कमरे का दरवाजा खुलवाया तो युवक मृत पड़ा था। उसकी कनपटी पर गोली लगी थी। घटना सिहोनिया थाने के सामने वाली गली की है।

पुलिस और एफएसएल टीम को जांच के दौरान कमरे में मृतक की पत्नी की टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ होगा। डीएसपी विजय भदौरिया के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, क्योंकि मृतक की कनपटी पर गन पाउडर और कार्बन के निशान काफी अधिक मिले हैं, जो बताते हैं कि गोली बिलकुल सटाकर मारी गई है।

12 दिन पहले लवकुश की पत्नी राखी ने बेटे को जन्म दिया, इसलिए वह अपने घर सिहोनिया आया था।होली के बाद वह वापस जाने वाला था।मृतक के छोटे भाई अनिल माहौर के अनुसार उसके भाई लवकुश को पड़ोसी विक्रम परमार ने गोली मारी है।वह छत के रास्ते आया और मेरे भाई को गोली मारकर भाग गया।विक्रम की चप्पल छत पर भी उतरी मिली है। विक्रम से पिछले साल 6 मार्च 2025 को मेरे चाचा की बेटी की शादी के दौरान झगड़ा हुआ था।

