पहले पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, फिर खुद कर ली आत्महत्या; MP के खंडवा में सनसनीखेज वारदात

Mar 03, 2026 01:45 pm IST
मध्य प्रदेश के इंदौर के खंडवा जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आपसी विवाद और शक के चलते एक पति ने पहले पत्नी की हत्या की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश के इंदौर के खंडवा जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आपसी विवाद और शक के चलते एक पति ने पहले पत्नी की हत्या की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। हरसूद क्षेत्र के दमदमा गांव में रविवार शाम एक महिला का शव गांव के ही एक नाले में बरामद हुआ। महिला के सिर के पिछले हिस्से पर गहरे जख्म के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है। महिला की पहचान फूलवती बाई के तौर पर हुई।

पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो शक की सुई लापता पति रामप्रसाद कलम की ओर घूमी। पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि सोमवार सुबह रामप्रसाद का शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या का प्रतीत होता है।

15 दिन पहले घर लौटी थी पत्नी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से काफी विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रामप्रसाद अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और शराब का आदी भी था। विवाद तब और गहरा गया जब महिला करीब 15 दिन पहले किसी अन्य शख्स के साथ घर छोड़कर चली गई थी और हाल ही में वापस लौटी थी।

पुलिस को अंदेशा है कि इसी बात को लेकर हुए झगड़े में रामप्रसाद ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया और बाद में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। फिलहाल, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

