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MP में प्रेमिका की खातिर पत्नी की हत्या, फटे टिकट और साड़ी से कैसे हुआ खुलासा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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मध्य प्रदेश के भिंड में खौफनाक मामले का खुलासा हुआ है। यहां पति ने अपनी पुरानी प्रेमिका की खातिर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर भी कई बार वार किया गया। 

MP में प्रेमिका की खातिर पत्नी की हत्या, फटे टिकट और साड़ी से कैसे हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश के भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव के पास बंबा में मिले 40 साल की महिला के शव के मामले में पुलिस ने 10 दिन के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ने अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पहचान मिटाने के इरादे से साथी से उसके चेहरे पर फावड़े से कई वार कराए और शव को पिपरौली के पास फेंककर फरार हो गए।

मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा ने बताया कि 5 जून की सुबह पिपरौली गांव के पास बंबा में एक महिला का शव मिला था। चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को फटी हुई हालत में एक रेलवे टिकट मिला। टिकट के टुकड़ों को जोड़ने पर पता चला कि वह मथुरा से ग्वालियर की यात्रा का था। इसके बाद पुलिस की जांच का पूरा फोकस रेलवे रूट पर आ गया।

साड़ी से हुई पहचान

जांच टीम मथुरा पहुंची और करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक महिला की साड़ी के आधार पर उसकी पहचान की कड़ी मिली। फुटेज में उसके साथ एक युवक भी दिखाई दिया। इसके बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन और फिर भिंड की ओर जाने वाले मार्ग के सीसीटीवी खंगाले गए। जांच में सामने आया कि महिला ग्वालियर से भिंड की ट्रेन में सवार हुई और सोनी रेलवे स्टेशन पर उतरी, जहां उसके साथ दो युवक नजर आए।

पुरानी प्रेमिका की खातिर पत्नी की हत्या

पुलिस ने पहचान के आधार पर अजनौल निवासी नारायण बघेल को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने पूरी वारदात स्वीकार कर ली।आरोपी ने बताया कि करीब तीन साल पहले सूरत में उसकी मुलाकात प्रतापगढ़ निवासी इंद्रावती से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। बाद में दोनों ने दंदरौआ में मंदिर में शादी भी की थी। वहीं दूसरी ओर उसका करीब 10 साल पुराना प्रेम संबंध भिंड निवासी संगीता बघेल से भी था। पुलिस के अनुसार इंद्रावती शादी के बाद लगातार साथ रहने और अधिकारों की बात कर रही थी।करीब आठ महीने पहले उसने पुलिस में आवेदन भी दिया था। इसी बीच संगीता लगातार नारायण पर इंद्रावती से संबंध खत्म करने का दबाव बना रही थी।

इससे छुटकारा पाने के लिए नारायण ने अपने दोस्त इटावा निवासी कुंदन बाथम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।आरोपी ने पुलिस को बताया कि दोनों इंद्रावती को लेकर मथुरा, आगरा और ग्वालियर होते हुए सोनी रेलवे स्टेशन पहुंचे।वहां से शॉर्टकट रास्ते से मेहगांव और पिपरौली की ओर पैदल जाते समय सुनसान स्थान पर नारायण ने इंद्रावती का गला घोंट दिया।इसके बाद कुंदन बाथम ने फावड़े से चेहरे पर कई वार किए ताकि उसकी पहचान न हो सके।वारदात के बाद शव को बंबा के पास छोड़कर दोनों फरार हो गए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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