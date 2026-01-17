पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, 6 महीने के बच्चे की भी मौत; MP में पति का खौफनाक कांड

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Husband Killed Wife beaten to death 6 month old died of suffocation
संक्षेप:

Jan 17, 2026 01:46 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन
मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान उसके 6 महीने के बच्चे की भी दम घुटने से मौत हो गई। घटना बकवा गांव की है। मृतक महिला की पहचान चंपाबाई मानकर के तौर पर हुई। पुलिस को महिला और उसके बच्चे का शव उनके घर से बरामद हुआ। वहीं शुक्रवार को आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात की है। आरोपी पति सुनील ने अपनी पत्नी पर लाठी और लात-घूंसों से हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के लीवर और तिल्ली पर गंभीर चोटें पाई गईं, जो उसकी मौत का मुख्य कारण बनीं। सुबह जब कोई हलचल नहीं हुई, तो मामले का खुलासा हुआ।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, खरगोन के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने बताया कि शव घर के अंदर पड़े मिले, जबकि महिला का पति सुनील पास ही बैठा था। जांच के दौरान चंपाबाई के शरीर पर कई चोट के निशान मिले। शक के आधार पर सुनील को पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था।

पुलिस ने कहा, चंपाबाई देर रात शौच के लिए बाहर गई थीं और जब वह लौट रही थीं, तो सुनील भी वहां पहुंच गया। उसके अस्त-व्यस्त कपड़े देखकर उसने पत्नी पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब महिला ने विरोध नहीं किया, तो सुनील और भी आक्रामक हो गया और उस व्यक्ति का नाम बताने की मांग करने लगा जिस पर उसे शक था।

पुलिस ने बताया कि महिला के चुप रहने पर वह उसे घर के अंदर ले आया और लाठी से फिर से पीटा, साथ ही उसकी पसलियों और पेट पर लात मारी। जब वह बेहोश हो गई, तो सुनील को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने मदद के लिए अपने खेत के मालिक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिला। इतनी देर में उनके 6 महीने के बेटे ने भी रोना शुरू कर दिया। इसके बाद सुनील ने बच्चे को चंपाबाई के बगल में इस तरह लिटाया जैसे वह उसे दूध पिला रही हो और दोनों को कंबल से ढक दिया। फिर वह खेत मालिक को बुलाने के लिए घर से बाहर चला गया।

जब वह लौटा और कोई आवाज नहीं सुनी, तो उसने सोचा कि दोनों सो रहे हैं और उनके बगल में लेट गया। दंपति के तीन अन्य बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह सुनील ने दोनों में कोई हलचल नहीं देखी और दूसरों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दंपत्ति के अन्य तीन बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके दादा-दादी को सौंप दिया गया है।

