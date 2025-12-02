Hindustan Hindi News
MP: तेज रफ्तार ट्रक ने छीनीं परिवार की खुशियां, पति-पत्नी की मौत, 4 महीने के मासूम सहित अन्य घायल

Tue, 2 Dec 2025 11:06 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
मध्यप्रदेश के मैहर जिले में मां शारदा के दर्शन कर वापस लौट रहे एक परिवार की खुशियां मंगलवार शाम नेशनल हाईवे-30 पर मातम में बदल गईं है। अमदरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने परिवार की कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार सवार दंपती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 महीने के मासूम बच्चे समेत परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए है, जिनका उपचार जारी है।

सामने से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर

मिली जानकारी अनुसार, महाराष्ट्र के नागपुर निवासी रामदास डोंगरे (60) और उनकी पत्नी सत्यभामा डोंगरे (50) अपने परिवार के साथ मैहर आए थे। मां शारदा के दर्शन और पूजन के बाद वे अपनी टाटा पंच कार से वापस नागपुर लौट रहे थे। मंगलवार शाम को जब उनकी कार अमदरा गांव के पास नेशनल हाईवे-30 से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

4 माह का विहान अस्पताल में भर्ती

हादसे में रामदास और सत्यभामा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। वहीं, कार में सवार नेहा डोंगरे (25), नितिन (35), सारिका विशन और 4 महीने का मासूम विहान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से कटनी जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने शुरू की ट्रक की तलाश

अमदरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- जयदेव