MP में सिंगरौली में दर्दनाक हादसा, सोते समय ढहा मकान, पिता-दादी और 2 साल की मासूम की मौत
दर्दनाक हादसे में 36 साल के अरुण विश्वकर्मा, उनकी 65 वर्षीय मां संतुलिया देवी और महज दो साल की बेटी पुष्पा की जान चली गई। वहीं अरुण की पत्नी बेलामती, पिता सुदर्शन, बेटी रोशनी और बेटे दीपक व अजय घायल हो गए। सभी घायलों को बैढ़न ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोमवार की रात हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रात में जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी करीब 50 साल पुराना पुश्तैनी कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। इस हादसे में पिता, बुजुर्ग मां और महज दो साल की मासूम बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच अन्य सदस्य घायल हो गए। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है।
यह पूरा मामला सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत, बरहपान गांव के जलहथनी टोला का है। सोमवार, 9 नवंबर की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने पुश्तैनी मकान में सो रहे थे। इसी दौरान करीब 50 साल पुराना कच्चा खपरैल मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। देखते ही देखते परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, और तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से देर रात करीब एक बजे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस दर्दनाक हादसे में 36 साल के अरुण विश्वकर्मा, उनकी 65 वर्षीय मां संतुलिया देवी और महज दो साल की बेटी पुष्पा की जान चली गई। वहीं अरुण की पत्नी बेलामती, पिता सुदर्शन, बेटी रोशनी और बेटे दीपक व अजय घायल हो गए। सभी घायलों को बैढ़न ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
पहले से फटी थी दीवार
बताया जा रहा है कि मकान की एक दीवार पहले से ही फटी हुई थी, और उसमें दरारें आने के साथ आवाज भी हो रही थी। लेकिन परिवार कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पूरा मकान ढह गया। हैरानी की बात यह है कि अरुण के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत था और उसका निर्माण भी चल रहा था।
हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीएम सुरेश यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये और घायलों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिलहाल इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और गांव में मातम पसरा हुआ है।
रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी
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